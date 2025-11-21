普發1萬變9千！他ATM存錢當場少1千 銀行回應更讓人崩潰

[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導

一名網友日前在ATM領取普發1萬元，確認有10張千元鈔後，先抽走1張準備留下來，其餘9張打算直接存回帳戶。沒想到，把鈔票放入存款口後，機台竟只顯示「8000元」，讓他嚇得立刻取消交易。重新點鈔卻發現真的只剩下8張。原PO驚呼：「我的普發1萬變9000了！」

原PO在Threads表示，他當下四處查看ATM周邊，也找不到遺落的千元鈔。（示意圖／Unsplash )

原PO在Threads表示，他當下四處查看ATM周邊，也找不到遺落的千元鈔。之後向銀行反映，卻收到簡訊表示「機台卸鈔清點無溢款」，也就是系統並未出現多出的鈔票。得不到補救的他只能認了，一度崩潰喊：「錢真的憑空消失！」

貼文引發熱烈討論，不少人也跳出來分享類似經驗「就當作功德吧，常常發生特別衰的時候，之後就會突然很幸運」、「若還有下次，請直接用線上登記匯款的方式，這樣就會有完整的10000出現在帳戶裡」、「我之前存12000到ATM，結果入帳只有10000元，當下按取消結果被吃兩張，打給客服也是如你簡訊一樣」、「會有監視器吧？我的習慣都是在ATM一定要點錢一次」。

