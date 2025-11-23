普發1萬變9千！ 她曝ATM領錢「1慘況」：取消交易也沒用

原PO表示，到ATM領取普發1萬，把9000元存回ATM，卻變成8000元。（圖／報系資料照）

普發現金1萬元上路後，很多人會選擇直接到ATM領取。不過一名女子卻表示，她在ATM領出1萬元後打算存回9000元，沒想到機台卻顯示只有8000元，取消交易後也只拿回8張千元鈔，向銀行反映後只回應「無溢款」，讓她崩潰直呼「我的普發1萬變普發9千了」。

日前一名女網友在Threads發文分享，她到ATM領取普發現金1萬元後，當下清點了2次，確認是10張千元鈔， 之後原PO取出其中1張後，拿出剩下的9張準備存回ATM。

廣告 廣告

沒想到，機台回收鈔票後，顯示的金額卻只有8000元，嚇得她立刻按下取消交易拿回鈔票，結果機台退回的也只有8張千元鈔，原PO在機台周圍反覆尋找，也沒有發現任何掉落的鈔票。

原PO表示，她趕緊打電話向銀行反映，不過銀行後續只回覆簡訊表示「機台卸鈔清點無溢款」，等於1千元憑空消失了，讓原PO相當無奈，感嘆「我的普發1萬變普發9千了」。

貼文一出引發熱議，許多網友紛紛留言表示，「若還有下次，請直接用登記匯款的方式，這樣就會有完整的1萬出現在帳戶裡」、「我之前存1萬2到ATM，結果入帳只有1萬，當下按取消結果被吃2張，打給客服也是如你簡訊一樣」、「所以我直接去分行ATM領取，就是怕意外」、「就當作功德吧，常常發生特別衰的時候，之後就會突然很幸運」、「會有監視器吧？我的習慣都是在ATM一定要點錢一次」。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

南韓高中生昏迷遭多家醫院急診拒收致死 議員揭露：14家醫院「沒一間願意收他」

大二生擠痘痘慘了！「肺部穿十多洞」部份壞死 醫示警：這部位別亂擠

小情侶為鹹酥雞分手引熱議！業者搶推「365拜金套餐」 誇口：一定讓你吃不完！