普發1萬變9千！苦主曝ATM領錢「1慘況」 取消交易也沒用
生活中心／朱祖儀報導
普發現金1萬元正式上路，但一名網友透露，自己日前去ATM領取，確定領出1萬元之後，準備將9000元存回去，沒想到機台卻顯示只有8000元，讓她當場看傻，立即取消交易，但機台也只吐出8張千鈔，事後銀行回覆「無溢款」，她只好認了，文章曝光掀起討論。
一名網友在Threads發文表示，上週去ATM領取普發現金1萬元，領出來之後數了2次，確定有10張千鈔，隨後抽出1000元，打算把其餘9張鈔票存回去，沒想到機台數鈔只有8000元，她只好急忙按取消交易，但機台也只吐出8張千張。
原PO嚇得急忙在ATM周圍尋找，但都沒看到遺失的那張千鈔，嚇得趕快向銀行反映。不過事後銀行回覆，「經機台卸鈔清點無溢款」，讓她相當崩潰，「我的普發10000變普發9000了！」
不少網友表示，「就當作功德吧…常常發生特別衰的時候，之後就會突然很幸運」、「所以我直接去分行ATM領取，就是怕意外」、「我之前存12000到ATM，結果入帳只有10000，當下按取消結果被吃兩張，打給客服也是如你簡訊一樣」、「若還有下次，請直接用登記匯款的方式，這樣就會有完整的10000出現在帳戶裡。」
