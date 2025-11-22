普發1萬變9千！苦主曝ATM領錢「1慘況」 取消交易也沒用

生活中心／朱祖儀報導

民眾已陸續領取普發1萬元。（示意圖／資料照）

普發現金1萬元正式上路，但一名網友透露，自己日前去ATM領取，確定領出1萬元之後，準備將9000元存回去，沒想到機台卻顯示只有8000元，讓她當場看傻，立即取消交易，但機台也只吐出8張千鈔，事後銀行回覆「無溢款」，她只好認了，文章曝光掀起討論。

一名網友在Threads發文表示，上週去ATM領取普發現金1萬元，領出來之後數了2次，確定有10張千鈔，隨後抽出1000元，打算把其餘9張鈔票存回去，沒想到機台數鈔只有8000元，她只好急忙按取消交易，但機台也只吐出8張千張。

廣告 廣告

原PO嚇得急忙在ATM周圍尋找，但都沒看到遺失的那張千鈔，嚇得趕快向銀行反映。不過事後銀行回覆，「經機台卸鈔清點無溢款」，讓她相當崩潰，「我的普發10000變普發9000了！」

銀行回應，機台卸鈔清點無溢款。（示意圖／資料照）

不少網友表示，「就當作功德吧…常常發生特別衰的時候，之後就會突然很幸運」、「所以我直接去分行ATM領取，就是怕意外」、「我之前存12000到ATM，結果入帳只有10000，當下按取消結果被吃兩張，打給客服也是如你簡訊一樣」、「若還有下次，請直接用登記匯款的方式，這樣就會有完整的10000出現在帳戶裡。」

更多三立新聞網報導

收到「1類郵件」快刪掉！他近萬元差點飛了 嚇傻：詐騙真的很恐怖

小三數學「1897-392」答1500被扣分！老師曝正解 家長吵翻：有瑕疵

普發1萬陸續入帳！一堆人「拖到明年才領」 原因曝光：不用急

農曆年前開光！「4星座」貴人帶路 抓住偏財運旺到翻

