普發1萬變9000！ATM領現「少1張」按取消無效 銀行回應讓苦主崩潰

有網友控訴，到ATM領取普發1萬，將9000元存回戶頭，卻變成8000元，莫名被機台吃掉一張千元鈔，向銀行反映也沒用。（示意圖／資料照）

普發1萬正式發放至今已逾兩周，許多沒有在第一時間上網登記的，也紛紛到ATM領現。然而有網友到ATM領出1萬現金後，打算把其中9000元存回戶頭，機台竟顯示8000元，嚇得他立刻取消交易，但ATM僅吐出8張千元大鈔，向銀行求助卻又無果，感嘆若有下次會用線上登記。

原PO在Threads發文抱怨，日前他到ATM領取普發的1萬元現金，領取後也有點鈔確認是10張，於是就抽出其中一張，打算將剩餘的9張存回戶頭為日後做打算。未料ATM回收鈔票後，系統顯示存入8000元，讓他嚇一大跳，趕緊按取消交易拿回鈔票，再次清點真的只剩8張。

原PO說，當下他以為是自己不小心掉落，不斷環顧檢查ATM附近，但並未看到任何鈔票，於是又再數一次，的確只有8張，當下趕緊打電話向銀行反映，但只收到一封「機台卸鈔清點無溢款」的簡訊，「身上只剩下我留的那一張小朋友，我的普發1萬怎麼就變成9000元了，真的憑空消失了」，感嘆若有下次普發，他會選擇上網登記，以免千元鈔又被憑空吞掉。

底下網友也紛紛留言：「我也遇過被ATM無故吞掉鈔票的狀況」、「所以這種金額比較大的，我一律臨櫃領」、「之前存過1萬2，結果機台顯示1萬，向銀行反映得到跟你一樣的回答」、「登記匯款方便又快速，真的別用ATM領」、「難道真的沒辦法救回被吞掉的1000元嗎」、「ATM都有監視器，請超商協助吧」。

