普發1萬變9000！ATM領現「少1張」按取消無效 銀行回應讓苦主崩潰
普發1萬正式發放至今已逾兩周，許多沒有在第一時間上網登記的，也紛紛到ATM領現。然而有網友到ATM領出1萬現金後，打算把其中9000元存回戶頭，機台竟顯示8000元，嚇得他立刻取消交易，但ATM僅吐出8張千元大鈔，向銀行求助卻又無果，感嘆若有下次會用線上登記。
原PO在Threads發文抱怨，日前他到ATM領取普發的1萬元現金，領取後也有點鈔確認是10張，於是就抽出其中一張，打算將剩餘的9張存回戶頭為日後做打算。未料ATM回收鈔票後，系統顯示存入8000元，讓他嚇一大跳，趕緊按取消交易拿回鈔票，再次清點真的只剩8張。
原PO說，當下他以為是自己不小心掉落，不斷環顧檢查ATM附近，但並未看到任何鈔票，於是又再數一次，的確只有8張，當下趕緊打電話向銀行反映，但只收到一封「機台卸鈔清點無溢款」的簡訊，「身上只剩下我留的那一張小朋友，我的普發1萬怎麼就變成9000元了，真的憑空消失了」，感嘆若有下次普發，他會選擇上網登記，以免千元鈔又被憑空吞掉。
底下網友也紛紛留言：「我也遇過被ATM無故吞掉鈔票的狀況」、「所以這種金額比較大的，我一律臨櫃領」、「之前存過1萬2，結果機台顯示1萬，向銀行反映得到跟你一樣的回答」、「登記匯款方便又快速，真的別用ATM領」、「難道真的沒辦法救回被吞掉的1000元嗎」、「ATM都有監視器，請超商協助吧」。
其他人也在看
又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
普發一萬郵局領現 24日當天身分證「末碼偶數」先別著急
即時中心／劉朝陽報導普發現金上路後，截至21日為止，領取人數已超過1550萬人。接下來，11月24日（下星期一）將開放郵局領現，第一週將實施分流措施，但65歲以上年長者及身心障礙人士不必分流，可直接臨櫃領取1萬元現金。民視財經網 ・ 22 小時前
普發1萬變9千！苦主曝ATM領錢「1慘況」 取消交易也沒用
普發現金1萬元正式上路，但一名網友透露，自己日前去ATM領取，確定領出1萬元之後，準備將9000元存回去，沒想到機台卻顯示只有8000元，讓她當場看傻，立即取消交易，但機台也只吐出8張千鈔，事後銀行回覆「無溢款」，她只好認了，文章曝光掀起討論。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
一天收入4000元！「提款卡測試手」在家上班 彰化警方用這方法逮到
彰化縣一名逃逸外勞阮男，被詐團吸收，擔任的是「提款卡測試手」，他的工作幾乎是「在家上班」，用筆電結合讀卡機，把人頭帳戶的提款卡插入，確認是否為警示帳戶、可否領錢，再交還給詐團，一天收入4000元。過去這種工作都在公開場所的ATM，常因多次提領被銀行或超商店員識破報警，風險超高；但近年詐團技術提升，可自由時報 ・ 21 小時前
黃國昌、盧秀燕站搭高鐵「沒搭商務艙」 律師：當民眾是猴子？
即時中心／温芸萱報導社群平台Threads近日瘋傳民眾黨主席黃國昌與台中市長盧秀燕在高鐵站著滑手機的畫面，引發網友討論。對此，律師林智群今（23）日在臉書痛批，若本業表現不佳，包括推違憲法案、亂刪預算、火力發電堅持不改天然氣、花3.6億元辦購物節、垃圾山問題擺爛、興建巨蛋等，卻省小錢（商務艙的錢）花大錢（亂花預算），還要大家感動，以為民眾是朝三暮四的猴子嗎？民視 ・ 3 小時前
美語老師定居台灣！嘆「此生最後悔決定」狂列4缺點 眾人驚呆：好中肯
近日有位外國人在論壇上發文抱怨，自己來台灣旅遊後愛上台灣，決定在台灣定居，並在補習班擔任美語老師，然而實際定居後他卻直言「搬來台灣是我人生中最糟的決定」，點出台灣人雖然友善，但都是「有禮貌的疏離」，至於台灣年輕人他則評價「普遍沒什麼幹勁，整天活在網路世界裡」，長文曝光後許多台灣網友直言「滿中肯的」。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
傳台灣將投資美國12兆 鄭麗君這句話被酸爆
[NOWnews今日新聞]台美關稅進入最後磋商階段，英國《金融時報》日前引述多位知情人士說法，指出台灣可能投資美國4,000億美元（約新台幣12兆元），就有網友拿過去駐美副代表楊懿珊的言論，狠酸負責對...今日新聞NOWNEWS ・ 8 小時前
台股週摔962點跌到爛掉 最抗跌竟然是它僅跌0.2%！
根據台灣證券交易所統計，114年11月21日發行量加權股價指數收盤為26,434.94點，較上週(114年11月14日)的27,397.50點下跌962.56點，跌幅約為3.51%。產業別指數全面下跌，以汽車類指數下跌0.26%為最小，以電器電纜類指數下跌9.33%為最大，未含金融類指數下跌903.85點，跌幅約為3.73%，未含電子類指數下跌445.98點，跌幅約為2.36%，未含金融電子類指數下跌398.19點，跌幅約為2.93%。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
把火鍋燒成黑鍋！ 女高中生控遭要求「刷完才能走」：刷到手破皮
桃園龍潭某連鎖火鍋店品牌被指控因火鍋鍋底燒成焦黑，要求女高中生顧客負責「刷鍋」才可離去，女學生甚至刷到手破皮，引發網友討論；該品牌則發聲明還原經過，同時對於顧客因此受傷感到遺憾，表達願關心協助。鏡週刊Mirror Media ・ 9 小時前
有機會生成天琴颱風！台灣「這區」恐成降雨熱區
今（23）日由於北方地面高壓出海，台灣附近風向轉為偏東風，中層等高線圖也可以看到台灣西側有相對高壓脊，南邊太平洋高壓也稍微往台灣附近北擴，因此整個天氣較為穩定，包括已經陰霾好幾天的大台北這邊都已經放晴，只剩下北海岸、宜蘭、花蓮一帶仍有些偏東風帶來的地形雲層存在。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
犯越多判越輕?測試手24案執行刑僅2年11月 減刑近23年被二審打臉
來自越南的逃逸移工阮男，今年2月加入詐團，擔任「提款卡測試手」，在住處用電腦測試提款卡是否為警示帳戶及是否尚有餘額，再轉交集團成員提領贓款，製造金流斷點，犯下24案，一審共計判宣告刑25年10月，定執行刑卻僅2年11月，檢方上訴，二審認為所減刑度達22年11月，無遏止犯罪之效，且違背國人對法律的期待自由時報 ・ 21 小時前
斷崖式降溫來了！「這天」起全台急凍4天 最低溫下探14度
[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導隨著新一波東北季風來襲，氣象署與專家示警本週將出現「斷崖式降溫」，最低溫恐下探14度，北部、東北部先濕後冷，南部也將跌...FTNN新聞網 ・ 11 小時前
還有805萬人未領！普發1萬衝郵局「攻略」：24日起尾數分流 怎麼領一次看
財政部今（21）日與交通部等共同召開記者會宣布，普發現金新台幣 1 萬元自 11 月 24 日（下週一） 起正式開放「郵局臨櫃領現」服務，提供民眾多元便利的領取管道。截至目前，普發現金已有 1,550 萬人領取，約佔符合鉅亨網 ・ 1 天前
團魂滿滿！TWICE首日後台合照「彩瑛也在」因病缺席轉發子瑜色太感人
台灣女孩子瑜等了10年，終於帶著所屬韓國女團TWICE成員一同回台開唱，本週末在高雄世運主場館一連舉行2場「THIS IS FOR」演唱會，共吸引11萬人次朝聖，聽到子瑜開口高喊「我回來了」，全場瞬間激動不已，除了先前的巡迴快閃店及大規模城市造勢企劃拉開序幕外，演出也加入許多台灣限定內容，不只有成員準備中文歌曲〈日不落〉當作禮物，〈One Spark〉本來在LED的煙火動畫也變成當場施放煙火，還有首次公開〈Magical〉舞台，讓台下ONCE（官方粉絲名稱）又驚又喜。中時新聞網 ・ 2 小時前
垃圾山主嫌里長「合照」引藍綠互槓 陳其邁怒：對陳菁徽提告
高雄岡山區碧紅里長李有財與兒子李子森，涉嫌在月世界旁濫倒大量垃圾，遭檢方聲押禁見獲准；李有財日前有意參選高市議員，他擅自合成自己與高雄市長陳其邁的合照，PO在臉書粉專，甚至8月舉辦茶行開幕儀式也有多位綠營民代出席，立委陳菁徽質疑綠營力挺環保殺手；陳其邁今受訪怒批是政治操作抹黑，並強調將對陳菁徽提告。中時新聞網 ・ 1 天前
MLB／鐵了心要改造牛棚 洋基不續約5投手！資深右投也遭殃
22日為大聯盟不續約（Non-tender）截止日，今年有66位球員和母隊分道揚鑣，其中洋基則是直接掰了5位後援投手，過去2年主力萊特（Mark Leiter Jr.）也名列其中更是讓人意外，可見洋基是鐵了心要大改造球隊牛棚。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
來玩愛上「定居卻超後悔」 老外發文抱怨台灣4大缺點 網讚「太中肯」
近日一名旅居台灣的外國人在網路論壇發文抱怨，過去來台灣旅遊後愛上台灣，決定搬來台灣定居，並在補習班擔任美語老師，不過實際定居後卻直言「搬來台灣是我人生中最糟的決定」，認為台灣人雖然友善，卻都是「有禮貌的疏離」，並點出台灣存在4大令人難以忽視的缺點，貼文被轉載至PTT後，讓不少網友直呼「滿中肯的」。太報 ・ 7 小時前
台美匯率協議背後是經濟學人說的「台灣病」？陳鳳馨揭美國背後意圖！【風向龍鳳配】｜CC字幕
近期台美發布匯率聯合聲明，雙方同意「不應操縱匯率」，《經濟學人》不謀而合，以「台灣病」為題，認為新台幣長期被低估，市場對新台幣應進一步升值的討論愈發熱；陳鳳馨則大膽預測，這一次的美國匯率協議背後要求的，是要台灣繼續買大量的美國公債。所以看台美匯率聲明的時候，重點不是匯率反而是美國債券。風向龍鳳配 ・ 1 天前
顏正國首度登台金馬獎「也是最後一次」 鋼鐵爸在典禮現場慟別
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）晚於台北流行音樂中心舉辦，每年三金典禮最讓人催淚的部分莫過於追思已故藝人的部分，包括顏正國也登場，摯友與兄弟鋼鐵爸（阮橋本）人也在現場，也發文悼念。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
國際油價崩跌 中油「這原因」汽柴油不調價
台灣中油按浮動油價機制調整原則，汽、柴油價格每公升應各不予調整，已低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星）。受到美國推動俄烏和平協議，加上市場對美國利率前景的不確定性，國際油價21日下跌約1%，收於一個月低點。美國紐約西德州中級原油期貨下跌1.6%，收至58.06美元。布蘭...CTWANT ・ 7 小時前