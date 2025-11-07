普發1萬讓蔡阿嘎生氣了？為1事怒嗆「她全家」

娛樂中心 ／綜合報導



行政院拍板確定全民普發1萬後，現階段已進入登記程序。對此，網紅蔡阿嘎突然在臉書上發文，文字中帶有強烈情緒。原來先前積欠他大筆債務的前員工蘿拉，若無意外也是該波政策的受惠對象之一。由於蘿拉在償還債務上疑似拖延，蔡阿嘎氣得列出與AI的對話，要前員工把普發1萬的費用吐出來。

針對前員工蘿拉似乎裝死不想還錢，蔡阿嘎今（1）日稍早發文指出：「全民普發1萬，我可以跟欠我錢的人討這1萬嗎？欸那些欠錢不還的，不要再藉口一堆唬爛說沒錢了，現在擺明就有1萬！你全家人都有1萬，快還錢！」照片中可見蔡阿嘎詢問AI，是否能向債務人追討普發的1萬元。AI則回應，若有拿到法院判決、強制執行的相關文件，加上對方帳戶剛好有那1萬，執行官便可依法扣押相關金額。

普發1萬讓蔡阿嘎生氣了？怒嗆「妳全家都有」：快還錢

蔡阿嘎列出與AI對話。（圖／翻攝蔡阿嘎臉書）



不少網友看完笑翻，紛紛留言：「你有差這1萬嗎？差的是3000萬」、「蘿拉欠那麼多，一萬塊也不夠賠吧」、「會不會你跟她執行討回1萬，結果付出的行政流程費用還比較高？」、「技術上很難扣到，要比速度，以正常程序來說，應該拿到扣押命令時，錢早花光了！」

《因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例》第7條第2項，規範普發一萬費用不得作為強制執行標的。（圖／翻攝經濟部網站）

不過，也有內行網友指出，蔡阿嘎貼出的AI解方恐怕無效。根據《因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例》第7條第2項明確規定：「依本條例規定自政府領取之補助及其他給與，不得作為抵銷、扣押、供擔保或強制執行之標的。」因此，蔡阿嘎若想從蘿拉身上拿走普發的1萬元，恐怕有難度。









