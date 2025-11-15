普發1萬買個菜就沒了？藍列為反而反「4大嘴臉」酸：昔罵撒幣今忙收割

全民普發1萬元現金5日起依身分證尾數分流登記，本周已陸續匯入指定帳戶，13日起，民眾可於普發現金官網查詢進度；下周開始則將先後開放「ATM領現」、「郵局臨櫃領現」。昔日，超徵還稅於民、普發現金議題一度引發朝野攻防，如今首波全民大紅包已入帳，國民黨今（15）日在點名4大「為反而反」的民進黨政治人物，大酸昔稱「大撒幣」 今當「收割機」。

國民黨以「普發一萬 看見民進黨的無恥！」為題臉書表示，全民普發的1萬元當初是誰極力爭取？誰在強力杯葛？現在又是誰搶著收割？當時為了落實「還稅於民」，應對美國對等關稅衝擊，緩解民眾可能面臨的生活壓力，國民黨極力爭取普發1萬元，並成功推動預算在立法院三讀通過。然而，過程中，民進黨卻是以總統賴清德為首，府、院、黨一路反對。

國民黨並回顧「民進黨當時為反而反的荒謬嘴臉」，指賴清德曾說拿錢發給大家，沒有必要、並認同「1萬元買菜就沒了」；行政院長卓榮泰說「1萬只能買遙控飛機、冰箱」，普發現金違憲、債留子孫；民進黨立委沈伯洋說「普發一萬是共產黨的招」，先窮台，再統一；民進黨立委吳思瑤稱「花你我的錢在政策買票」。

國民黨批評，民進黨集體嘲諷普發現金1萬元，踐踏人民的期待，如今卻大言不慚宣傳是民進黨政府發的，更動員民代服務處掛上「便民服務站」，這除了是標準的認知作戰，更向全民證明「沒有最不要臉，只有更不要臉！」凡事以政治利益為依歸，擅長顛倒是非的執政黨，要如何讓台灣人民信賴？國民黨並喊話民進黨，與其把心思用來無恥收割，不如針對內政民生提出負責任的解方，幫助台灣硬對國內外變局的挑戰。

