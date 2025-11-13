普發1萬超值玩台北！ 北投泡湯享優惠





全民普發現金1萬元上路！為搭配此波熱潮，臺北市政府觀光傳播局也同步邀集本市旅宿與景點提出優惠，邀請民眾運用普發現金走進城市、探索臺北，體驗多元文化魅力，也期盼藉此帶動旅遊及消費熱潮，促進觀光產業與地方經濟蓬勃發展。

還在規劃怎麼運用1萬元嗎？觀傳局表示，秋冬正是泡湯的好時節，北投以溫泉與人文景觀聞名，多家旅宿業者也紛紛推出限時優惠，歡迎民眾規劃秋冬家庭小旅行，享受暖心泡湯樂趣。像是今年新開幕的「北投晶泉丰旅」即日起推出「一泊一食住房專案」，每房每晚1萬元起，再加贈「萬元晶喜禮包」，禮包內含餐飲、SPA、湯屋抵用金與房型升等券等，總價值逾1萬元；「台北北投雅樂軒酒店」即日起則推出餐飲優惠，只要出示打卡「#普發現金一萬」，即可享有餐飲消費滿5,000元即加贈下午茶的專屬優惠；水美溫泉會館則推出「現金普發專案」，即日起至114年11月28日期間，平日入住每晚只要3,888元，假日及連續假期則優惠5,388元，每日限量5間，含雙人早餐、迎賓點心及飲料，並贈送大眾裸湯體驗2次，讓旅客輕鬆享受舒適的溫泉假期。

觀傳局表示，來到北投泡湯，不必煩惱交通問題，透過「台灣好行－北投竹子湖線」（小9）及假日限定的「新北投溫泉文化公車」（小39）輕鬆遊玩北投與陽明山，以及新北投車站、溫泉博物館等文化景點，感受北投的自然美景與濃厚人文氛圍。此外，今年小9公車所推出的6款套票也配合北投秋冬旺季，延長銷售及使用期限至114年12月5日，套票內容包含北北基好玩卡、北投士林及竹子湖店家消費抵用券、景點場館門票、泡湯或住宿抵用券等，提供民眾更豐富多樣的旅遊樂趣。新北投車站更配合普發現金，於114年12月1日至115年1月31日推出現場消費滿300元，即贈北投限定明信片的限時活動，數量有限，送完為止。快趁此機會遊覽北投，留下暖心又難忘的秋冬回憶。

此外，臺北市政府配合普發現金1萬元政策，推出「來台北有購嗨 消費歡樂抽」活動，即日起至115年3月8日期間，民眾只要到臺北市店家單筆消費滿200元，即可於114年12月1日起至指定平台登錄發票、收據或自動匯入雲端發票，便可獲得1組抽獎序號，單筆最高享100次抽獎機會，友好特店消費抽獎機會再翻倍！有機會抽中1,000萬元現金大紅包、高檔電動汽車、NBA賽事雙人來回機票及iPhone17等萬份好禮，月月再抽台積電股票，快來臺北運用你的普發現金，消費越多，中獎機率越高。

觀傳局說，歡迎全國民眾把握普發現金的好時機，規劃專屬秋冬假期。北投溫泉、豐富景點等你來探索，再搭配「來臺北有購嗨 消費歡樂抽」活動，民眾不僅能暖心泡湯、暢遊景點、享受各式住宿與餐飲優惠，還有機會贏得大獎，讓你在臺北留下「好宿、好玩、好中獎」的專屬樂趣。

