普發1萬輸光光！淡水警破賭場查扣150萬逮獲10人送辦

記者莊淇鈞／新北報導

警方將查獲的賭場負責人及賭客帶回警局。（圖／翻攝畫面）

新北市淡水區1家無照茶室，白天違規經營清茶館，晚間更化身「十八豆仔」職業賭場，警方日前持搜索票前往查緝，8名賭客圍著大碗公正與母女檔老闆聚賭骰子「十八豆仔」，裡面有賭客剛領普發1萬元輸輸光，還有1名賭客摔斷手打石膏，總共查扣賭資150萬，警方詢後將負責人母女檔依賭博罪嫌移送士林地檢署偵辦，8名賭客則依違反《社會秩序維護法》裁罰。

62歲林男車禍摔斷左手打著石膏也要賭。（圖／翻攝畫面）

據了解，77歲陳姓老婦與53歲曾姓女子為母女關係，在淡水區中山路某巷弄違規經營無照茶室，設有視聽設備並販售酒類，白天經營清茶館，晚上則是化身為「十八豆仔」職業賭場，透過通訊軟體招攬熟客，且為躲避查緝，特別於前後門架設監視器，用以監控外部動靜並管制人員出入。

65歲楊男當天剛領政府普發1萬元幾乎輸光。（圖／翻攝畫面）

警方獲報後蒐證，向士林地檢署聲請搜索票獲准，11月23日深夜11時許前往搜索，將茶室老闆陳婦與她曾姓女兒和8名賭客，被逮的賭客共5男3女，其中65歲楊男當天剛領政府普發1萬元就幾乎輸光，62歲林男車禍摔斷左手打著石膏也要賭，現場共查扣骰子77顆、碗公1個、監視器主機及鏡頭4支、賭資150萬餘元（包含抽頭金14萬餘元），全部帶回派出所。警詢後將負責人母女檔依《賭博罪》嫌移送士林地檢署偵辦，8名賭客則依違反《社會秩序維護法》裁罰。

警方查扣的賭資跟賭具。（圖／翻攝畫面）

淡水警分局指出，今年迄今已取締14家無照茶室，累計裁罰66萬元，其中更有2間被新北市府執行斷水斷電，無照茶室易成治安死角，衍生各類違法風險，警方將持續結合第三方警政，加強查察可疑營業場所，絕不容許非法行為危害社區治安。

不良行為，請勿模仿！

