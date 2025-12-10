普發1萬近1個月 財政部：2012萬人已領取、達成逾85%

財政部長莊翠雲今天表示，普發現金1萬元上路月餘，已有逾85%、2012萬人領取。廖瑞祥攝



自11月12日普發現金1萬元開始入帳起算迄今將近1個月，財政部長莊翠雲今（10）日表示，截至昨天下午，已有2012萬人已領到1萬元，占整體可領人數2,356萬4,696人已超過85%，普發現金執行速度滿快的，執行起來沒什麼大問題。

立法院財政委員會今天審查民進黨團提案《財政收支劃分法》部分條文修正案，以及民進黨立委提案《國家金融安定基金設置及管理條例》，由莊翠雲率領相關首長出席詢答。

民進黨立委李坤城關切普發現金1萬元執行進度。莊翠雲表示，迄今執行非常順利，已有逾2千萬民眾領到1萬元，相當於逾85%民眾已領。

其中，透過路登記入帳42.55%，占比最高；採ATM領現的占比約24.16%；領有政府固定津貼、採直接入帳占比22.75%、約458萬人；郵局領現占比10.28%、約207萬人。

普發現金至明年4月30日止，為提供民眾多元便利管道領取，共提供登記入帳、直接入帳、銀行ATM領現、郵局臨櫃領現、造冊發放等5種方式。除了直接入帳、偏鄉造冊發放之外，尚未領取民眾可選擇網路登記入帳、銀行ATM領現、郵局臨櫃領現等方式領取。

