普發1萬逾2千萬人領取 立委提議國民單一帳戶

全民普發1萬元邁入滿月，全體領取人數持續攀升。依據財政部今(10)日於立法院財政委員會的最新報告，全國已有逾2,012萬名民眾完成領取，占可領取人口2,356萬4,696人的85%以上。5種領取模式中，登記入帳占比逾42.5%最多；其次為銀行ATM領現約24%；第3為原本即固定領取政府津貼者的直接入帳，約有22.7%、458萬人；另有10%民眾、約207萬人選擇郵局臨櫃。

財政部強調，多元領取方式有助不同年齡與需求的民眾以最便利的方式完成領取，也讓作業流程更為順暢。外界關切的線上流量、ATM提領與郵局臨櫃量能皆維持在可控範圍，民眾大致能平順完成。至於尚未領取的民眾，仍可於明(2026)年4月30日前選擇網路登記入帳、ATM領現或郵局臨櫃。

廣告 廣告

另外，有立法委員認為，普發作業顯示建立「國民單一帳戶」制度的重要性，並以美國「川普帳戶(Trump Accounts)」為例說明，若新生兒自出生即擁有政府提供的基礎帳戶，不只可讓各式津貼與補助直接匯入，也能藉由制度化的資金累積方式，減輕家庭負擔並強化政府補助的效率。

對於此倡議，財政部回應，相關制度牽涉到內政部、教育部等跨部會事務，將與各部門討論其可行性；但也強調，現行普發的入帳制度，已經大幅提升政府款項發放效率，提供未來政策改革的重要參考。

財政部提醒，尚未領取1萬元的民眾，若屬登記入帳或直接入帳，可透過補摺、網銀或行動銀行確認款項是否已入帳；若遇到登記或入帳失敗情形，可重新至「普發一萬」官方網站(https://10000.gov.tw)進行登記，或改採ATM或郵局領現，以避免影響權益。

財政部預期，普發1萬元後續仍會隨著年底需求與宣導力度增強而成長，將持續維持作業量能並追蹤各項管道使用情形，確保在明年4月底前，全體符合資格者均能順利辦理。

原文出處

延伸閱讀