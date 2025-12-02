普發1萬遭冒領？婦信「假檢察官」交出3帳戶 62萬全詐光
詐騙手法日益翻新，許多人淪為「待宰肥羊」，據統計，上個月全台民眾遭詐騙的金額高達59.9億元。近日就有一位民眾接到自稱郵局主任的電話，稱有人冒用他的身份代領普發一萬元，甚至承諾要幫他報警，結果他一步步掉入圈套，提供了三個銀行帳戶，最後戶頭62萬元全被詐騙集團領光。
內政部警政署「165打詐儀錶板」近日分享一起詐騙案例，受害女子在八月接到一通自稱「台中英才郵局主任李冠億」的電話，對方開門見山詢問是否有委託名叫江雨華的人代領普發一萬元，受害者一聽覺得奇怪，並慌張表示沒有此事。
沒想到對方語氣立刻轉嚴肅，聲稱該女子的身份已被冒用，可能涉及犯罪，並表示會協助報警。之後，她收到一個名為「台中小陳」、自稱警察的LINE帳號，告知她可能涉及詐欺和洗錢防制法的罪嫌，要求她配合做筆錄，並表示要將案件交給「林宏松檢察官」來審核。
受害女子按照「林宏松檢察官」的指示，將自己三個帳戶的金融卡當面交給一名陌生男子「查扣」，結果才發現戶頭中的62萬元全數被領走。女子事後相當焦急，生活費全無，甚至只能跟朋友借錢。朋友告知她這絕對是詐騙後，女子才氣得報案，但為時已晚。
對此，警政署呼籲大家提高警覺，指稱「假冒郵局人員」是最新詐騙手法，由於恰逢普發一萬元上路，讓詐騙案件頻率增加，警政署也分享5個「防詐小撇步」：
1 有普發現金相關問題，請撥打1988諮詢。
2 收到未顯號來電或可疑電話，請掛斷後，再向165查證。
3 政府機關不會以電話告知身分遭冒用，需要配合辦案。
4 不同公務機關無法轉接，切勿輕信，重要事務通知會以書面為之。
5 不要將金融帳戶、提款卡、密碼等資訊，提供予陌生人。
《中天關心您｜詐騙手法日益新，你我務必要小心》
◆反詐騙多方查證專線：165／110
