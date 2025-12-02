普發1萬遭盜領！ 監視器一查「竟是前妻」

政府普發1萬元現金，屏東有民眾遭盜領，著急報警調閱監視器，經查嫌犯竟然是前妻！原來，男子的郵局金融卡一直由前妻保管，因為帳戶久未使用被管制，以為無法用金融卡領取普發款，便到臨櫃領現，卻被告知已經被領走，讓他大吃一驚。得知是前妻盜領後，他不願提出告訴，但竊盜罪屬非告訴乃論，警方仍依竊盜罪嫌偵辦。

郵局金融卡前妻保管 臨櫃領普發1萬「被領走」

屏東一名男子急忙到警局報案，表示日前兩度到郵局領取普發1萬元時，卻被告知這筆錢已遭不明人士領走，警方追查領款的時間與地點後，發現提領人竟是男子的前妻。

廣告 廣告

男子到警局報案，表示自己的普發一萬遭到盜領。圖／台視新聞

當時監視器拍下女子騎機車來到超商，停留大約4分鐘，走到ATM領走普發1萬，隨後帶著現金騎車離開。

監視器拍下女子騎車到超商盜領前夫的普發1萬。圖／台視新聞

據了解原來兩人雖已離婚兩、三年，但共同育有三名孩子，相關補助一直由前妻負責辦理；離婚後，男子的郵局金融卡也始終由前妻保管，而男子因帳戶久未往來而被管制，一度以為無法使用金融卡領款。

兩人離婚2至3年，郵局金融卡由前妻保管。圖／台視新聞製圖

前夫不提告！非告訴乃論 前妻仍吃竊盜罪

不過，男子曾詢問前妻是否代為領取，對方卻否認。事情繞了一圈後，男子本不打算追究，但竊盜屬「非告訴乃論罪」，前妻仍得吃上竊盜罪嫌，這也是屏東第一起普發1萬元的盜領案件。

※未經判決確定者，應推定為無罪

屏東／蘇世偉、柯承浩、蔡宛儒 責任編輯／蔡尚晉

更多台視新聞網報導

夢幻！屏東聖誕節點燈 14組繽紛燈飾點亮南國

普發1萬元開放郵局領現！首週分流規則、須帶證件與代領方式全攻略

屏東四重溪溫泉季啟動！連續101天全台最長 感受冬季南國風情