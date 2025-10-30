普發1萬選台新 加碼抽台新Point一萬點、優惠券、行動電源
全民普發1萬元即將開領，台新銀行響應政府政策，推出便捷的領取方案，還有加碼抽獎與優惠券，最高獎項是台新Point 1萬點；新戶開立Richart數位帳戶，亦有機會獲得限量Richart行動電源。
台新銀行說，民眾可選擇至台新銀行全臺各地ATM，不限台新銀客戶，持任何一家金融機構金融卡皆可，只要選擇「全民+1政府相挺」服務，輸入健保卡號及身分證字號，即可立即領取現金1萬元。
11月17日至12月14日，只要透過台新銀ATM完成領取全民普發1萬元，可立即在ATM參加「天天加碼抽大獎」活動。活動期間將抽出超過5000名幸運得主，最高可獲得台新Point 1萬點(台新Point1點＝1元），並可領取全家便利商店、OK超商、繼光香香雞、美廉社等知名商家超值優惠券。
另外，也可至政府「全民+1政府相挺」網站，選擇「登記入帳」，輸入台新銀行存款帳號，並依指示完成流程，1萬元將於指定日期自動入帳。
11月5日至12月14日於網路或行動銀行領取活動券，並登記台新存款帳號，且於12月31日前成功入帳者，還可參與抽獎，台新將抽出3名幸運得主，各可獲得台新Point 1萬點。
此外，響應「全民+1政府相挺」，登入台新網路/行動銀行還可領取漢堡王買一送一、肯德基1+1餐點88元、必勝客買小送大、雅虎購物中心7折券等超值優惠券。
為響應全民共享經濟成果，台新針對尚未加入Richart數位帳戶的新用戶，推出專屬優惠。即日起至11月30日，成功開立Richart存款帳戶並於開戶流程中輸入專屬代碼「2025cash」，首次登入Richart App可獲得用戶禮Richart行動電源。另於2026年1月5日前開戶成功者，子帳戶新臺幣10萬元以內資金可享3.5%優惠利率。
開戶完成後，民眾可選擇透過ATM提領或線上登記入帳，皆有機會參與台新加碼優惠，讓1萬元放大。
領取1萬元後，民眾可搭配台新銀行多元優惠方案，放大消費效益。像是果粉可至Richart Life APP，於Richart Mart購買最新iPhone 17，刷台新信用卡享最高24期分期零利率，輕鬆購物同時兼顧理財效益。
更多品觀點報導
股東會紀念品也能線上領！集保推電子化（eGift）服務 明年上路
iPhone 17 Pro現省1千！傑昇「不給糖就降價」 萬聖節特價表真香
其他人也在看
全民普發萬元來了！ 台新加碼獎金最高可拿2萬元
全民普發1萬元正式上路，台新銀行響應政府政策，推出便捷的領取方案。民眾可選擇至全臺台新銀行ATM直接領取現金，或透過線上登記入帳台新帳戶，僅需數個步驟即可完成。台新銀行同步加碼推出多項優惠活動，最高可讓1萬元翻倍變2萬元；新戶開立Richart數位帳戶，亦有機會獲得限量Richart行動電源。太報 ・ 1 天前
台新銀行榮獲財富管理評鑑多項大獎
台新銀行憑藉深厚的專業實力與創新數位服務，在2025年「財富管理銀行暨證券評鑑」中榮獲「最佳智能理財獎」，奠定於智能財富管理領域的領導地位。面對金融科技日新月異與客戶需求高度多元化的時代，台新銀行始終堅持「認真、專業、懂您」的核心精神，持續深化財富管理服務，致力打造全方位、個人化、以客為本的資產配置與財務規劃體系。卓越的財富管理不僅在於精準的產品配置與市場洞察，更來自對客戶人生階段的理解、對資產管理的責任感，以及對每一次財務決策的細膩陪伴。為實踐此一理念，台新銀行積極推動數位轉型，自2024年起啟動「PeopleCentricModel（以人為本模型）」，導入AI技術，整合客戶多元行為數據，即時洞察客戶需求與偏好，主動提供最適切的理財規劃與產品建議，並能依據客戶人生階段與 ...台灣新生報 ・ 17 小時前
普發1萬元 台新銀便捷領取
全民普發1萬元正式上路，台新銀行特別推出便捷領取方案。民眾可至全臺台新銀行ATM直接領取現金，或透過線上登記入帳台新帳戶；另外更同步加碼推出多項優惠，最高可讓1萬元翻倍變2萬元；新戶開立Richart數位帳戶，亦有機會獲得限量Richart行動電源。台新銀表示，11月17日至12月14日，民眾只要透過全臺台新銀行ATM完成領取全民普發1萬元，可立即在ATM參加「天天加碼抽大獎」。活動期間將抽出超過5,000名幸運得主，最高可獲得10,000點台新Point（台新Point1點=1元），並可領取全家便利商店、OK超商、繼光香香雞、美廉社等知名商家超值優惠券。民眾亦可選擇線上領取，只要上政府「全民+1政府相挺」網站，選擇「登記入帳」並輸入台新銀行存款帳號，依照步驟完成登記，1 ...台灣新生報 ・ 15 小時前
中國、北韓慘了？川普批准南韓造核動力潛艇 總統李在明談判成功
即時中心／高睿鴻報導美國總統川普（Donald Trump）近日遠赴南韓，與總統李在明針對貿易與投資協議、防務與北韓問題、勞工簽證、核武器等議題進行會談。以初步結果來看，此次談判似乎相當順利，除談妥韓對美投資3500億美元（其中2000億現金投資、1500億造船合作），川普更親自於社群平台宣布，將批准南韓打建核動力潛艇，汰換目前機動性較差的舊款柴油動力潛艇。民視 ・ 21 小時前
1到9月觀光逆差805萬人次 觀光署：出國不影響國旅
觀光署以今（2025）年來台旅客900萬人次為努力目標，但民代直言這是「下修過後的目標」，觀光逆差恐怕持續擴大。觀光署證實今年1月到9月出境人數比入境多了805萬人，觀光逆差恐怕比去年更嚴重。公視新聞網 ・ 21 小時前
雙11信貸申請增兩成 華南銀行信貸限時享新台幣1,111 元手續費優惠
雙十一及年底旅遊旺季將至，許多民眾規劃購入新機、家電、報名醫美療程或安排出國行程，甚至趁股市大好進場投資。然信用卡額度不足或高額循環利率，易造成財務壓力與信用風險。華南銀行指出，每逢購物季信貸申請人數平均增加近兩成，其中 30至39 歲族群佔比達 34%，顯示青壯年族群更傾向以合理成本靈活調度資金。為迎接年度購物季，華南銀行限時提供新臺幣1,111 元申貸手續費優惠，幫助民眾在消費高峰期輕鬆掌握資金運用，兼顧生活品質與財務彈性。信貸需求年增近 7%，消費與投資雙動能推升借貸熱潮據中央銀行統計，114 年 8 月全台個人消費性貸款金額達 14,754.72 億元，較 113 年同期增加 955 億元，年增率達近 7%，反映國內消費性借款需求持續攀升。同時，台股突破新高也助長了借貸需求，根據金融聯合徵信中心統計，2025年7月信貸人數已增加到 181.6 萬人，較去年同期 172.9 萬人大增 8.7 萬人，而平均每人貸款金額也從去年同期的 72.8 萬元增加到 78.8 萬元，增加近 6 萬元！顯示信貸已不僅是短期消費支出工具，更是民眾進行資產配置與人生規劃的重要手段。華南銀行表示，在日台灣好新聞 ・ 20 小時前
野村資產管理：基本面增強與結構性改革雙利多 日股長期展望正向
今年以來日本股市表現突出，截至10月15日，日經225指數與東證指數分別上漲19.5％以及16.1％，漲幅超越美國標普500指數上漲13.42％，日股也持續創歷史新高。野村資產管理認為，日本股市基本面展望良好，勞工薪資有望持續調升，企業獲利上修，股市結構性改革也持續進行，包括股東權益報酬率(ROE)續增等，日股前景持續看好。惟與其他成熟市場相比，日股中單一企業的波動風險相對較高，因此投資日股時，選股顯得更加重要。中時財經即時 ・ 20 小時前
美聯準會有望再降息 專家看美元遇強不易
[NOWnews今日新聞]美國聯準會（Fed）明（30）日有望再降息，美元未來走勢引關注。台新銀行首席外匯策略師陳有忠今（29）日接受《NOWNEWS今日新聞》採訪時表示，美國聯準會已進入降息循環，美...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
萬元普發金「番外篇」！台新銀、玉山銀、元大銀加碼 iPhone17成抽獎熱門禮
全民關注的「全民＋1 政府相挺」普發現金將於11月5日開放網路預先登記，繼台北富邦銀行最早宣布加碼後，台新銀行、元大銀行和玉山銀行亦順勢加碼，有趣的是，能見一個熱門抽獎禮—iPhone17。鏡週刊Mirror Media ・ 22 小時前
普發現金11月上路 元大、台新雙強加碼搶客 最高放大至12萬元
全民矚目的「全民＋1 政府相挺」普發現金即將登場，11月5日起開放網路預登記，各銀行紛紛祭出加碼優惠搶攻存款入帳商機。其中，元大銀行與台新銀行率先推出抽獎與高利方案，讓民眾在領取政府補助的同時，有機會再領現金、拿點數，最高可將1萬元紅包放大至12萬元。太報 ・ 22 小時前
「捏捏樂」百萬網紅驚曝罹癌 療癒神器變致癌殺手？眼痛、咳嗽、免疫失調都上門
被老闆罵、同事陷害、工作不順利，很多人生氣起來都很想「捏爆」討厭的人，但現實生活不可能，市面上一種裝在透明袋子裡任你捏的「捏捏樂」成為辦公室療癒必備紓壓玩具。但一位大陸的「捏捏樂」玩具部落客，日前發文健康2.0 ・ 3 小時前
11月優惠：Olive Young新品特價！Loopy聯名彩妝粉嫩登場｜星野集團溫泉旅館早鳥85折｜KKday線上旅展買1送1｜揪愛Mei推好物
近來氣溫下降逐漸有感，冬天最熱門的旅行規劃，莫過於「滑雪行程」、「泡湯行程」，正好可以趁著各旅遊平台推出的雙11超優惠折扣，省下不少旅費！除了心靈饗宴，為自己重新規劃養生飲食菜單，購買命定的秋冬名品，也都都是慰勞忙碌生活的自己，最好的方式之一...「揪愛Mei」整理11月優惠懶人包，一次打包養生、旅遊、美體美妝的精選折扣，讓你輕鬆比價、快速下單，準備好迎接舒心愜意的冬日生活！Yahoo夯好物 ・ 1 個月前
今彩539派彩結果出爐！ 頭獎槓龜、貳獎開出204注
台彩今（29）日今彩539獎號開出26、32、33、36、39，晚間派彩結果出爐，本期頭獎無人中獎，貳獎開出204注，每注獎金2萬元。今晚539貳獎開出204注。圖／翻攝自台彩官網派彩結果及中獎號碼以台視新聞網 ・ 1 天前
威力彩開獎了！10/30中獎號碼出爐、威力彩直播、中獎怎麼看、分配方式、如何領一次看？
威力彩於每周一、四晚上8時30分開出當期獎號。第114087期開獎，重播請見下方。中獎號碼第一區為17、21、24、20、13、14，第二區為02。（實際中獎獎號以台彩公布為準。）Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 19 小時前
威力彩頭獎保證2億！3星座獲財神庇佑 有望一夜翻身
威力彩今（30）日晚間開獎，頭獎保證2億元。《搜狐網》運勢專欄點名射手座、雙魚座、金牛座的人這段期間彷彿獲得財神庇佑，無論事業或偏財運都旺到讓人羨慕，甚至有望一夜翻身。中天新聞網 ・ 19 小時前
壓垮范姜彥豐最後一根稻草！曝心碎放手粿粿內幕：看完證據後無力挽回
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。知情人士更爆料，兩人還沒離婚，「就已經住進王子家中。」讓范姜彥豐只好放棄協商，決定離婚。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
MLB／洛時痛批道奇正在四分五裂 隊史最偉大陣容快要變歷史
道奇隊今在世界大賽第5戰又以1：6不敵藍鳥隊，挑戰2連霸陷入2勝3敗絕境，「洛杉磯時報」毫不留情痛批，這支棒界最富有的球隊正在四分五裂，很快就會在另一個國家面臨另一個現實，就是輸掉世界大賽。 藍...聯合新聞網（運動） ・ 19 小時前
粿粿爆被拍到早住進王子家 徵信社：希望雙方能獲得善解
前啦啦隊女神粿粿和范姜彥豐3年婚姻破碎，范姜彥豐公開指控粿粿出軌王子（邱勝翊），震驚外界。粿粿更被週刊爆出早已住進王子家，全被徵信社拍到。對此，徵信社回應了。中天新聞網 ・ 1 小時前
譚敦慈曝親戚20多歲就大腸癌「愛吃1食物」她絕不碰 醫：1級致癌物很多人天天吃！
大腸癌不再是中老年人的專利！台灣每年新增1.7萬名患者，年齡層更有明顯下降的趨勢。有「無毒教母」之稱的長庚醫院資深護理師譚敦慈就分享，自己一位表妹婿，20多歲時就確診大腸癌。他的日常飲食除了重油重鹹，健康2.0 ・ 3 小時前
王子生日文早埋伏筆！「第13張照」藏和粿粿定情日 網驚：太明目張膽
男星范姜彥豐29日爆料妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），投下震撼彈。就有網友發現，王子在今年慶生貼文中偷渡一張和粿粿雙人合照，直呼「早埋下伏筆」、「太明目張膽了吧！」三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前