普發1萬選台新 加碼抽台新Point一萬點、優惠券、行動電源

全民普發1萬元即將開領，台新銀行響應政府政策，推出便捷的領取方案，還有加碼抽獎與優惠券，最高獎項是台新Point 1萬點；新戶開立Richart數位帳戶，亦有機會獲得限量Richart行動電源。

台新銀行說，民眾可選擇至台新銀行全臺各地ATM，不限台新銀客戶，持任何一家金融機構金融卡皆可，只要選擇「全民+1政府相挺」服務，輸入健保卡號及身分證字號，即可立即領取現金1萬元。

11月17日至12月14日，只要透過台新銀ATM完成領取全民普發1萬元，可立即在ATM參加「天天加碼抽大獎」活動。活動期間將抽出超過5000名幸運得主，最高可獲得台新Point 1萬點(台新Point1點＝1元），並可領取全家便利商店、OK超商、繼光香香雞、美廉社等知名商家超值優惠券。

另外，也可至政府「全民+1政府相挺」網站，選擇「登記入帳」，輸入台新銀行存款帳號，並依指示完成流程，1萬元將於指定日期自動入帳。

11月5日至12月14日於網路或行動銀行領取活動券，並登記台新存款帳號，且於12月31日前成功入帳者，還可參與抽獎，台新將抽出3名幸運得主，各可獲得台新Point 1萬點。

此外，響應「全民+1政府相挺」，登入台新網路/行動銀行還可領取漢堡王買一送一、肯德基1+1餐點88元、必勝客買小送大、雅虎購物中心7折券等超值優惠券。

為響應全民共享經濟成果，台新針對尚未加入Richart數位帳戶的新用戶，推出專屬優惠。即日起至11月30日，成功開立Richart存款帳戶並於開戶流程中輸入專屬代碼「2025cash」，首次登入Richart App可獲得用戶禮Richart行動電源。另於2026年1月5日前開戶成功者，子帳戶新臺幣10萬元以內資金可享3.5%優惠利率。

開戶完成後，民眾可選擇透過ATM提領或線上登記入帳，皆有機會參與台新加碼優惠，讓1萬元放大。

領取1萬元後，民眾可搭配台新銀行多元優惠方案，放大消費效益。像是果粉可至Richart Life APP，於Richart Mart購買最新iPhone 17，刷台新信用卡享最高24期分期零利率，輕鬆購物同時兼顧理財效益。

