普發1萬還不夠！「這些縣市」宣布加碼 發放時間出爐

繼中央全民「普發1萬元」現金後，部分縣市也祭出普發加碼！嘉義市議會22日三讀通過「嘉義市振興經濟加碼普發6000元現金」，市長黃敏惠今（24）日也正式宣布，嘉義市加碼普發6000元現金，承諾會在農曆年前發放完畢。除了嘉義市，嘉義縣的梅山、太保也已發放，新港、竹崎、民雄陸續規劃，另外，新竹市也已經通過普發5000元，讓其他縣市的居民羨慕不已！

嘉義市三讀通過普發6000元

嘉義市議會22日召開臨時會議，三讀通過普發6000元加碼計畫，預算金額達16億2100萬元。黃敏惠也感謝議會支持，將於2026年1月24、25日發放，只要在2025年12月8日(含)前設籍的嘉義市民，就能拿到現金6000元，後續會再正式發布相關公告和注意事項。另外，65歲以上市民將同步發放1000元春節禮金，市府承諾一定會在農曆年前，讓民眾領到紅包好過年。

嘉義縣9鄉鎮市自行加碼

除了嘉義市，嘉義縣有9個鄉鎮市也有加碼普發，包含義竹鄉10月已發放5000元、梅山鄉3000元、太保市3000元、民雄鄉2000元、竹崎鄉5000元、新港鄉3000元、朴子市2000元。阿里山鄉今日也宣布規畫發放6000元，金額是目前嘉義縣最高，最快將在農曆年後發放。大林鎮也跟進宣布普發3000元，預計將在2026年3月28、29日發放，成為嘉義縣第9個宣布普發的鄉鎮市。至於相關領取辦法與限制，以各鄉鎮公告為主，請民眾多加留意最新消息。

新竹市成全台第一

另外，新竹市是全台第一個宣布發放普發現金的縣市。凡2025年9月30日前設籍新竹市的市民，皆可領取5000元現金，並透過多元管道發放。65歲以上長者免申請，直接匯入既有社福帳戶，一般市民可於指定據點領取現金、保留臨櫃領取碩透過「新竹通APP」線上申請入帳，讓不同族群都能方便領取，估計超過45萬名市民受惠，訂於1月24日啟動全市實體現金發放作業。

新竹縣橫山鄉加碼補助5000元

雖然新竹縣政府稱短期負債還有81億元，縣府無普發現金的能力，不過橫山鄉公所公告，為改善民眾生活條件，凡在2025年8月4日以前設籍橫山鄉者，每人可領取生活補助金5000元，受惠民眾約1萬1900人。11月25日起開始發放，鄉民需攜帶身分證等資料，前往通知單上寫明的指定發放站領取。