普發1萬還不還債？蔡阿嘎怒喊「你全家都有錢」 GPT一句話讓他死心
行政院普發每人1萬元政策引發全台熱議，百萬YouTuber蔡阿嘎（本名蔡緯嘉）卻因為這筆錢氣得跳腳。他與前員工蘿拉之間長達數年的債務糾紛再度浮上檯面，蔡阿嘎氣問：「這1萬能不能拿來還我？」
蔡阿嘎與蘿拉曾因「AB合約」事件鬧上新聞，損失金額估計逾上千萬元。他雖透過司法程序提告、聲請強制執行，但蘿拉以無資產、無能力為由，實際追回金額甚少。如今普發政策上路，蔡阿嘎憤怒表示：「那些欠錢不還的，現在擺明就有1萬！你全家都有1萬，快還錢！」
他在社群發文詢問：「全民普發一萬，我能不能跟『欠我錢的人』討這一萬？」笑稱「律師太貴，問GPT比較快」，甚至附上與AI的對話截圖。
根據他貼出的ChatGPT回答內容指出，若蔡阿嘎已取得法院確定判決或支付命令，並依法聲請強制執行，且債務人帳戶中確實有那筆普發金，執行官才可能依法扣押。不過AI也補充，這筆錢屬於政府的行政補助，不是私人財產轉移，並非能直接「討回」的債款來源。
有從事法院扣押業務的網友補充指出，根據《因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例》第7條第2項明文規定：「依本條例規定自政府領取之補助及其他給與，不得作為抵銷、扣押、供擔保或強制執行之標的。」換言之，即便法院判決在手，也無法扣押這1萬元。
對此，有網友笑封蔡阿嘎為「追債系網紅」，說他不是在開箱生活用品，就是在分享追債法律知識。也有人調侃：「你差的不是1萬，是3000萬吧」、「討這1萬還得先花幾千塊行政費」、「蘿拉要是開頻道教如何合法脫產逃債，一定爆紅」。
