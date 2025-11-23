普發1萬郵局臨櫃領現金明開跑！領現時間、怎麼領一次看

普發1萬郵局臨櫃領現24日起開放，領取時間、地點、應帶證件一次看。資料照，廖瑞祥攝



普發現金1萬元自17日開放ATM領取以來，至今已有超過1,550萬人成功入袋，還未領取的民眾目前可透過官網登記入帳，或直接至ATM提領，11月24日起全台1,292間郵局也將開放臨櫃領現，首週將依身分證號實施單、雙號分流，究竟普發1萬郵局臨櫃怎麼領？普發1萬郵局臨櫃領現要帶什麼？普發1萬郵局臨櫃領現時間是什麼時候？普發1萬郵局加碼活動有哪些？《太報》為您整理懶人包一次掌握。

郵局臨櫃領普發1萬怎麼領？普發1萬郵局領現時間是什麼時候？

今年普發現金採登記入帳、ATM領現、郵局領現、直接入帳、造冊發放等5種方式，根據財政部資料顯示，截至21日中午全台已有1,550萬人領到普發現金，領取率達65.79%。

至於郵局臨櫃領現將自24日起開放，時間自今年11月24日起，至明年4月30日截止，民國115年4月1日至4月30日間出生的新生兒，領取期限則到115年5月22日止。

中華郵政表示，臨櫃領現首週將依臨櫃領取人身分證號或居留證統一證號尾數實施單、雙號分流措施，不過65歲以上年長者及身心障礙人士則不在此限，且將優先引導至友善服務/無障礙窗口辦理，第二週起不分身分證尾數，至明年4月30日前都能領錢。

普發現金臨櫃領現開放首週將進行分流，不過65歲以上年長者及身心障礙人士不在此限。財政部提供

郵局臨櫃領現開放首週除了有分流措施外，中華郵政指出，將規劃發放動線管控、加派引導人力及彈性櫃台調整等機制，確保民眾能在安全、便捷的環境下完成領現。

普發1萬郵局臨櫃領現要去哪裡領？郵局什麼時候開？

大多數郵局營業時間皆為週一至週五上午8時30分到下午5時，不過部分郵局可能略有不同，建議民眾可事先查詢特定郵局營業時間。

全國郵局（含代辦所）營業據點 週六提供服務郵局（含代辦所）營業據點

普發1萬郵局臨櫃領現要帶什麼？

中華郵政提醒，民眾至郵局領現時，若是本人親自前往領取，請攜帶有照片且可辨識的健保卡。若是委託代領，除委託人的健保卡以外，受託人同樣要提供有照片的健保卡、身分證或居留證。

普發1萬臨櫃領現攜帶資料。財政部提供

普發1萬常見問題一：委託代領需要本人委託書嗎？

財政部表示，委託代領可請任何親朋好友幫忙到郵局代領，免委託書、也不用本人到場。

普發1萬常見問題二：普發1萬郵局領現可以線上預約嗎？

財政部建議，出門前可以先確認郵局據點和儲匯營業時間，或是透過手機下載行動郵局APP，並點選「據點與服務預約」，就可查詢臨近郵局並線上取號，減少臨櫃等候。

普發1萬常見問題三：健保卡遺失或毀損怎麼辦？

財政部表示，若健保卡遺失或毀損，請先申辦新的健保卡，待領到新的健保卡後2個工作日起，再前往臨櫃領取。

普發1萬郵局加碼活動

中華郵政表示，配合臨櫃領現，此次特別以普發現金主視覺特製精美紅包袋，並贈送給臨櫃領現民眾，除可供放置現金外，也可紀念收藏。

中華郵政另說明，使用郵局ATM領現的民眾，只要在活動期間內至任一郵局臨櫃或ATM領取普發現金1萬元，並完成登錄活動網站，即可參加抽獎，有機會獲得新光三越商品禮券3萬元、黃金999小金豆許願瓶等豪禮。本活動參加者須於活動網站完成登錄，並至任一郵局臨櫃/ATM領取普發現金1萬元，才符合活動參與資格。

