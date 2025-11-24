普發1萬郵局領現今開跑！首周實施分流「2類人可直接領錢」

普發現金一萬元「郵局領現」於今天（24日）起開放可於郵局櫃檯領現，不過，要注意的是首周將實施分流措施，身分證尾數單號民眾請於周一、三、五辦理；尾數雙號民眾請於周二、四、六前往臨櫃辦理。不過65歲以上年長者及身心障礙人士則免分流。

普發現金一萬元「郵局領現」將於24日起開放可於郵局櫃檯領現。（圖/資料照）

財政部日前於臉書粉專提醒，從24日至29日依臨櫃領取人 的身分證統一編號或居留證統一證號「尾數」採單雙號分流，例如：家長幫小孩代領，是看家長證件的尾數。單號（1、3、5、7、9）周一、三、五領取，雙號（2、4、6、8、0）周二、四、六領取。第 2 週開始不分尾數，115年4月30日前都能領。此外，臨櫃領取人為 65 歲以上長者及身心障礙人士免分流，優先引導至友善服務 、無障礙窗口辦理。

廣告 廣告

圖取自財政部臉書粉專。

財政部強調，務必備妥證件再前往。若是本人親領請攜帶包含具照片的健保卡正本，如果健保卡如無照片或照片不足資辨識為本人時，請另外攜帶身分證 、居留證正本佐證。未領有健保卡者，則是攜帶身分證和居留證正本領取。健保卡如遺失或毀損致無法使用，請先申辦健保卡，待領到新健保卡後 2 個工作日起再領取。委託代領請攜帶受託人具照片的身分證件正本包含健保卡 、身分證 、居留證。委託人（發放對象）證件如下：領有健保卡者：健保卡正本，健保卡如無照片或照片不足資辨識為本人也沒關係；未領有健保卡者則是身分證 、 居留證正本。未領有身分證者，應憑戶口名簿正本或戶籍謄本正本辦理。

圖取自財政部臉書粉專。

圖取自財政部臉書粉專。

為了配合臨櫃領現，中華郵政公司特別以本次普發現金主視覺為設計特製精美紅包袋，贈送臨櫃領現民眾，除可供置放現金外，亦可紀念收藏。

圖取自財政部臉書粉專。

延伸閱讀

超跑迷天堂！北京將開「法拉利樂園」 體驗速度最快雲霄飛車

罕見！女嬰帶「16公分大球」出生 重達體重六分之一

天琴颱風估最快明生成 賈新興：預計往越南南部移動