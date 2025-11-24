普發1萬郵局領現開跑 首日總計受理44.4萬筆

政府普發現金1萬元「臨櫃領現」作業，今(24)日正式在全國郵局啟動，因為是3大領取方式中唯一能以實體窗口辦理的通路，受到高度關注。為協助民眾順利提領，中華郵政規畫首週分流制度，並加派人力支援各營運據點。根據統計，截至今晚9時為止，臨櫃受理累計44萬4,099筆，各地郵局運作大致順暢。

根據普發1萬元官網顯示，截至今日晚間9時止，「登記入帳」達845萬1,460筆，「ATM領現」共369萬5,985筆，加上郵局臨櫃部分，3大領用方式合計突破1,289萬筆。由於領用通路已全面上線，預期總量將在未來數日加速上升。

中華郵政表示，為避免大量民眾在第1天湧入，全國郵局在11月24日至11月30日的首週，採身分證或居留證號尾碼分流措施，尾數單號(1、3、5、7、9)於週一、三、五領取，雙號(0、2、4、6、8)於週二、四、六領取，以協助維持動線順暢；自第2週起則恢復不分流辦理，民眾可在任一營業日持證件前往。

值得注意的是，若於週六前往，全台有273處郵局提供服務，其中花蓮光復富田郵局與光復郵局更於11月29日、11月30日及12月6日、12月7日；12月13日、12月 14日；12月20日、12月21日連續4個週末加開臨櫃窗口，便利地方居民。

中華郵政並安排友善措施，65歲以上長者與身心障礙人士不受分流限制，可直接至友善服務或無障礙櫃台請領，現場有志工協助引導。民眾臨櫃時須攜帶健保卡，若健保卡照片不清楚，須另備身分證或居留證；若由他人代領，代領者亦須備妥自己的證件以利核對。

此外，為提升民眾體驗，中華郵政特別以普發現金主視覺設計精美紅包袋，送給臨櫃領現的民眾做紀念；同時推出抽獎活動，只要完成指定任務或於活動網頁登錄，即可參加抽獎，有機會獲得多項好禮。臨櫃作業將持續提供服務，民眾可依個人需求選擇最適合的管道，使普發作業在全國維持平穩、高效運作。

