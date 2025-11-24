普發1萬郵局領現！今輪5身分證尾數 「這一招」秒跳過排隊人潮

生活中心／施郁韻報導

普發現金一萬元上路後，中華郵政24日起開放1294間郵局櫃檯領現，為了分散人潮，首週採身分證單雙號分流，週二為尾數雙號（2、4、6、8、0）民眾領取，發放持續至明年4月30日止。民眾也可以在郵局APP線上取號，省去到郵局現場等待時間，《三立新聞網》帶您一次看懂。

中華郵政指出，領現首週11月24日至29日，依臨櫃領取人身分證號或居留證統一證號尾數實施單、雙號分流措施，不過65歲以上年長者、身心障礙人士不在此限，可直接至友善服務/無障礙窗口辦理。

廣告 廣告

即日起開放郵局臨櫃領現，勿錯過領取期限。（圖／翻攝自中華郵政網站）

尾數單號民眾在週一、三、五辦理；尾數雙號民眾週二、四、六前往臨櫃辦理，11月30日後則全面取消分流，民眾可在郵局營業時間內隨時前往領取。

郵局指出，臨櫃領現需備妥完整證件，建議可下載郵局「行動郵局」APP，在「據點查詢」功能（或登入後點選「更多」→「據點與服務預約」）查看附近的郵局，再線上取號，縮短現場等候時間。

郵局領現流程如下：

一、本人領取

攜帶健保卡、身分證或中華民國居留證，到郵局儲匯櫃台簽名並留存電話，即可領取現金。

二、委託代領

受委託人持具照片身分證明文件（健保卡或身分證或居留證）正本，並出示代領對象的健保卡領取。

若受託人或對象未領健保卡，則由受託人簽收領取，需持身分證或居留證正本，不需填寫委託書。

三、未領健保卡者

受託人持身分證或居留證正本領取。

四、未領身分證者

憑戶口名簿或戶籍謄本正本委託他人領取。

更多三立新聞網報導

台灣入境注意！機場「行李1新規定」嚴格實施 違規最高罰100萬

中日鬧僵！高市早苗支持度仍居高不下 謝金河曝她獲年輕人愛戴關鍵

台灣週休三日有望實施？「上班四天、放三天」達連署門檻 這天見分曉

婦幼停車證「少做1事」開罰1200元沒了！一堆人遭檢舉 網驚：現在才知

