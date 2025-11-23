普發1萬郵局24日開放臨櫃領取！首週尾數單雙號分流一次看

普發現金1萬11月24日起郵局也能臨櫃領現，首週依身分證尾數單雙號分流，65歲以上與身障者不受限制。（示意圖／東森新聞）





普發現金1萬元持續發放中，除了11月17日起可到指定金融機構ATM領現外，11月24日起全台1292間郵局也正式開放臨櫃領現，讓沒有網銀或不便操作ATM的民眾多一條領錢管道。首週11月24日至11月29日，郵局將依身分證或居留證統一證號尾數進行分流，財政部也呼籲民眾備妥證件、並查看附近郵局的排隊情形再出門。

財政部指出，截至11月21日中午，已有約1550萬人領到普發現金、領取率約65.79%，仍有不少人尚未領取，郵局臨櫃開放可望再提升領取便利性。

為分散郵局人潮，首週分流規定如下：

尾數單號（1、3、5、7、9）：週一、三、五可領

尾數雙號（2、4、6、8、0）：週二、四、六可領

65歲以上長者、身心障礙者：不受分流限制，優先引導到友善／無障礙窗口辦理

臨櫃領現必帶證件，擇一符合即可：

有照片健保卡

無健保卡者：身分證或居留證正本

無身分證者：可持戶口名簿或戶籍謄本，由他人代領

若無上述證件：可洽1988專線協助

領現方式也分為本人與代領兩種：

本人領取：帶證件到郵局儲匯櫃台簽名、留電話後即可領

委託代領：受託人須帶本人有照片證件正本＋代領對象健保卡，不用填委託書

中華郵政建議，民眾可先用行動郵局APP或官網線上取號、查等待人數，快到號再前往，減少現場久候。郵局也會視人潮加派引導人力、彈性調整櫃台動線。

財政部最後提醒，政府不會以電話或簡訊要求民眾操作ATM或提供帳戶資料，若收到可疑訊息務必先向165或1988查證，避免落入詐騙。

