普發1萬釣魚網站激增！財政部揭9個山寨連結 防詐重點一次看

（記者許皓庭／綜合報導）普發現金政策啟動至今僅兩週，網路已有多起假冒網站趁勢混入。財政部今（20）日表示，目前已攔截並查封 9 個偽冒「普發1萬」相關連結，部分網址甚至在 18、19 日才被偵測出，提醒民眾務必確認官方網址，以免遭釣魚詐騙盜取個資。

圖／財政部指出，普發現金的唯一官方網站為「https://10000.gov.tw」。（翻攝 財政部 官網）

財政部指出，普發現金的唯一官方網站為「https://10000.gov.tw」，政府機關網域皆以「.gov.tw」結尾，前方必定為「.gov」格式，中間不會加入其他英文字母或數字；此外，政府不會以簡訊、電子郵件通知領錢，更不會要求民眾到 ATM 或網銀進行任何操作，若接獲此類訊息應立即懷疑詐騙意圖。

為因應近日山寨連結快速出現，財政部與數位發展部、財金公司共同成立跨機關防詐小組，透過 24 小時監控方式即時偵測仿冒頁面或 Logo，一旦發現疑似釣魚網站，便會啟動封鎖機制，防止民眾誤入連結造成損失。

財政部公布已攔截的 9 個偽冒網站如下：

編號 偽冒網址 問題說明 1 10000gov.vip 數字與 gov 間未以「.」分隔 2 10.000gov.tw 數字誤加「.」分隔，格式錯誤 3 154-219-97-183.cprapid.com 非政府網址 4 jdgj.site 非政府網址 5 subsidy1.carrd.co 非政府網址 6 twmof.xyz 非政府網址 7 cgbs.shop 非政府網址 8 twmof.info 非政府網址 9 cgsss.info 非政府網址

財政部表示，這 9 個網站皆已透過網路服務業者進行「停止解析」或「限制接取」等措施，並同步通知相關平台，使民眾無法再以一般方式連上這些偽冒頁面，降低受騙風險。未來也將持續加強偵測，避免有新變種網站再度出現。

官方再次提醒，若民眾收到不明連結、簡訊或任何要求操作金融帳戶的通知，都應立即停止並撥打 165 反詐騙專線查證，共同防堵詐騙事件擴大。

