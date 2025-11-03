普發1萬銀行加碼看這裡 抽機票、iPhone17、現金放大12倍
普發現金1萬11月上路，財政部宣布11月5日起開放普發現金登記入帳、11月17日起可使用ATM領取，各銀行為鼓勵自家存戶登記入帳，加碼方案陸續出爐，最簡單的是只要登記該銀行帳戶並成功入帳就可抽獎，獎項包括1萬元現金、日本機票、iPhone17，甚至有高達10萬元的現金獎，可將普發1萬元「放大10倍」，想登記入帳的民眾可多加比較。
LINE Bank（連線銀行）指出，存戶設定「登記入帳」至LINE Bank收款，加碼提供「全民同享」現金抽獎活動，10月28日起至12月31日止，凡設定普發登記入帳到LINE Bank主帳戶（不限新、舊戶）且成功入帳，就能獲得1次新台幣39900元現金抽獎機會，如為LINE Bank新戶，則可再額外多賺到1次新台幣3萬9900元現金抽獎機會。
中國信託商業銀行表示，自今年11月17日起至12月31日，只要持金融卡至中國信託銀行ATM領取普發現金，即可抽「Nintendo Switch 2 主機」加「瑪利歐賽車世界」同捆組，讓民眾領取普發現金之餘，還有機會抽到好禮。另外，中信銀行再加碼提供3大好康，包括價值超過新臺幣6000元的優惠大禮包；首次綁定中信銀行LINE官方帳號送OPENPOINT 50點；以及7-ELEVEN指定商品買2送2獨家優惠。
元大銀行說明，自2025年11月5日至2026年2月28日在財政部網站將普發現金採「登記入帳」方式，指定登記入帳至「元大銀行台幣存款帳戶」，或是持元大銀行金融卡至全台元大銀行ATM領現，即可參加抽獎，有機會抽中1萬元回饋金。凡指定入帳至「元大銀行數位存款帳戶」，可再享10萬元回饋金的加碼抽獎機會，最高一次能抱走11萬元現金，總獎金高達50萬元。
永豐銀行公告，12月31日前，永豐銀行存戶透過永豐銀行ATM領取普發現金可抽台北－日本沖繩雙人來回機票及大全聯1萬元禮券；於政府公告網站選定登記入帳至永豐銀行帳戶（含數位帳戶大戶DAWHO）並完成入帳，有機會獲得小蜜豐金Bee 16888點或遠東SOGO百貨5000元即享券。若同時刷兆豐信用卡累積新增一般消費達10000元，有機會獲得10000刷卡金1名、猛獅文青包20名、行李電子秤50名。
台新銀行提到，自11月17日至12月14日可立即在ATM參加「天天加碼抽大獎」，將抽出超過5000名幸運得主，最高可獲得10000點台新Point，新戶開立Richart數位帳戶，有機會獲得限量行動電源。透過線上登記入帳台新帳戶，自11月5日至12月14日在網路或行動銀行領取活動券，並登記台新存款帳號，且在12月 31日前成功入帳者，還可參與抽獎，台新將抽出3名幸運得主，各可獲得台新Point10000 點。
