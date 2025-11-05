普發1萬開放登記！官網完全不卡：不用1分鐘

▲普發一萬現金官網登記今（5）日開跑。（圖/記者張嘉哲攝）

[NOWnews今日新聞] 全民普發現金1萬元今（5）日上午8時起開放「登記入帳」，目前已有47萬人完成預先登記，有網友分享登記心得，原本預期網站會塞爆，沒想到完全沒有塞，忍不住大讚「真的覺得這次政府在網站後台運作、整合發放上非常有效率」。

普發現金1萬元今日起開放預先登記，前5日採「身分證字號」或「居留證號」尾數分流措施，今日僅開放身分證字號或居留證號尾數「0、1」預登記，11月6日則是尾數「2、3」，11月7日尾數「4、5」，11月8日尾數「6、7」，11月9日尾數「8、9」，11月10日以後不限，款項則預計於11月11日晚上6時起至11月12日依各銀行作業程序陸續入帳。

一名符合分流規則的網友，今日在社群Threads上發文，並附圖「登記完成，將於近日入帳」表示，原先預期一早進入網站時會塞車，「結果點進網站後填資料到完成不到兩分鐘，沒有塞爆系統當機、沒有轉不停的loading（等待載入），真的很讚，謝謝中華民國政府、謝謝財政部！能當個臺灣孩子真好」。

貼文曝光，同樣也在今日登記的網友表示「剛剛幫我媽登記，1分鐘就用好了」也笑稱「覺得有點小空虛，演唱會的票、埃及的票都那麼順利就好了」、「官網登記很安全也順暢」、「11/05 08:00完成登記！等錢錢下來囉！意外的順利」。

根據財政部統計，112年普發6000元時，採登記入帳者約有935萬人、占39.71%；使用ATM約有 571萬人、占23.24%；其餘則是直接入帳、郵局領現或偏鄉造冊。

