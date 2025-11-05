普發1萬開放登記 幫孩童代領填寫訣竅看這

▲全民普發現金1萬元，家長想幫13歲以下孩童代領，「登記入帳」這樣填。（圖／財政部提供）

[NOWnews今日新聞] 全民普發現金1萬元，「登記入帳」今（5）日開放預先登記，只是前5日「身分證字號」或「居留證號」尾數分流措施，首日開放尾數「0、1」預登記。由於未滿13歲可由父母或監護人代領，財政部也說明有關「登記入帳」的代領程序，讓家長可以一次幫自己及孩子完成登記。

普發現金1萬元，政府提供民眾多元便利管道領取，可採「登記入帳」、「ATM領現」及「郵局臨櫃領現」3種方式，其中「登記入帳」今日開放登記，前5日採分流措施，今日首日開放尾數「0、1」預登記，明日則是尾數「2、3」，11月7日尾數「4、5」，11月8日尾數「6、7」，11月9日尾數「8、9」，11月10日以後不限，款項則預計於11月11日晚上6時起至11月12日依各銀行作業程序陸續入帳。另外，11月17日起也會開放ATM領現，11月24日開放郵局領現。

▲全民普發現金1萬元，「登記入帳」今（5）日起開放預先登記，前5日有採身分證尾數分流登記方式。（圖／數發部提供）

至於未成年孩童怎麼領？這次普發現金比照112年普發現金代領機制，「未滿7歲」未成年人應由父母或監護人代領；「滿7歲至未滿13歲」未成年人可選擇用自己帳戶登記入帳領取，如有提款卡也可在ATM領現，或用父母或監護人帳戶或提款卡代領。



至於「13歲以上」未成年人領取方式一樣有登記入帳、ATM領現及郵局領現3種管道，如果自己有金融機構帳戶及提款卡，可用該帳號或提款卡採登記入帳或ATM領現；如果沒有金融機構帳戶及提款卡，可攜帶健保卡至郵局臨櫃領取，也可委託他人持本人健保卡及受託人具照片身分證件正本領取。

▲全民普發現金1萬元，未成年人領取方式。（圖／財政部提供）

財政部表示，只有「未滿13歲」可由父母或監護人代領（持居留證者不適用），不能幫其他親友代領，因此，想幫孩童一起帶領的家長，在前5日（11月5日至11月9日）分流預登記期間，只要看「家長的」身分證號尾數就可一起預登記，11月10日起至115年4月30日不分尾數。

至於代領「登記入帳」怎麼填？財政部表示，先進入官網（https://10000.gov.tw）點選「登記入帳」，家長可以一次幫自己跟孩子完成登記，依序輸入：

➊ 身分證統一編號 ➜ 父母/監護人

➋ 金融機構代號及帳號 ➜ 父母/監護人

➌ 發放對象健保卡號 ➜ 父母/監護人

➍ 按【新增】發放對象健保卡號 ➜ 孩童

（最多代領4位孩童，含家長自己5位）

要注意的是，身分證號＋帳戶都是家長的，孩童只會輸入健保卡號。

