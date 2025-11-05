普發1萬開跑！基隆地檢聯手45家郵局播放「四不守則」防詐

基隆地檢署聯手郵政宣導「四不守則」防詐宣導短片。 圖：基隆地檢署提供

[Newtalk新聞] 普發現金1萬元今日開放預約登記，為防堵詐騙，基隆地檢署同步在基隆市45家郵局播放「普發現金四不守則」防詐宣導短片，呼籲民眾提高警覺，共同守護財產安全。並提醒民眾若有任何疑問主動向檢警等單位查證。

為防止詐騙集團藉機行騙，基隆地檢署強調「普發現金四不守則」，分別是「不點擊不明網址、不填寫信用卡或驗證碼、不寄送存摺或提款卡、不轉傳可疑訊息」，並以短片形式在基隆市45家郵局內播放。

廣告 廣告

基隆地檢署指出，貫徹「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，除了積極查辦詐騙份子，截斷不法金流，降低犯罪損害，以有效提升民眾的防詐意識外，針對此次普發現金1萬元的活動亦會持續尋找其他合適的播放平台，提升民眾觀看防詐宣導短片的機率，保護民眾財產安全。

普發現金今日起至9日採尾數分流方式，首波為身分證、居留證尾數「0、1」的民眾，10日起開放不分流登記，款項最快11、12日開始陸續入帳。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

搭普發1萬熱潮！詐團「假郵局人員」詐騙3百多萬 警逮1嫌聲押禁見

2外籍人士環島上演「斷手詐騙」！高雄落網移民署將驅逐出境