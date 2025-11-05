普發1萬開跑！超多人「不想上網登記」原因曝：很害怕

最近大家都在討論，政府普發的一萬元現金。（示意圖／東森新聞）





最近大家都在討論，政府普發的一萬元現金「全民加一政府相挺」到底要怎麼領最快最安全？就在今日，許多人期盼的網路預登記作業正式啟動，讓民眾可以免出門、免排隊，直接將一萬元匯入指定帳戶。但有部分網友擔心詐騙問題，因此想選擇其他方式。

為了確保系統能應對可能湧入的大量人潮，財政部與數位發展部合作，宣布在預登記期間的前五天，將採取身分證字號或居留證號尾數分流的措施。今日率先開放給尾數0和1的民眾進行登記。接下來幾天則依序是2、3、4、5，6、7，直到8、9為止。從11月10日起，所有民眾都可以不限尾數，全面開放登記。

財政部說明，「登記入帳」自今日上午八時起開放預登記。民眾可以使用手機、平板或電腦，連線至普發現金官方網站的「登記入帳」頁面，只要準備好身分證號或居留證號、金融機構帳號以及健保卡號，依照系統指示輸入相關資料，即可輕鬆完成登記。同時，為了配合今日網站開放，免付費的客服專線也將服務時間提早至上午八時，隨時為民眾解答疑問。

民眾可以使用手機、平板或電腦，連線至普發現金官方網站的「登記入帳」頁面。（示意圖／翻攝自pixabay）

在大家最關心的入帳速度方面，財政部補充說明，凡於預登記期間及11月10日當天完成登記並經系統檢核成功的民眾，款項將於11月11日下午6時起至11月12日陸續入帳，最快隔天就能看到錢進戶頭。11月11日以後登記成功的民眾，款項則會在登記後的兩個營業日內入帳。財政部也提醒，登記入帳開放時間非常充裕，將持續至115年4月30日，請民眾無需焦急。若民眾自11月13日起查詢登記結果，發現因資料錯誤導致登記或入帳失敗，網頁也會提示原因並開放重新登記，或者民眾可以改採自動提款機或郵局領現，權益不會受損。

民眾也可以改採自動提款機或郵局領現，權益不會受損。（示意圖／東森新聞）

然而，這次普發現金雖然便利，卻也讓部分民眾心生疑慮，擔心不小心點到錯誤網站而被詐騙。面對有網友透露「真的會怕」而不敢上網登記的情況，財政部先前強調，普發現金系統平台採用最高等級資安防護，資訊傳輸與儲存都有嚴格加密。同時，政府絕對不會以簡訊或電子郵件方式主動通知民眾領錢或登錄，更不會電話要求民眾操作自動提款機或網路銀行轉帳。

警政署一六五全民防騙網之前也提醒，這些都是老套的詐騙話術，民眾應牢記「四不原則」：不點擊可疑連結、不填寫個資帳號、不匯款任何費用、不轉傳陌生訊息。遇到任何可疑情況，請立即撥打165反詐騙專線或客服專線查證，共同提高警覺，確保一萬元現金能安全領到手。

