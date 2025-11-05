普發1萬開跑 醫酸：原本說好不領錢的40％不見了

普發現金1萬元今天(5日)正式開放，民進黨原本批國民黨以特別條例要求政府普發現金，恐造成政府舉債壓力，如今卻發文大讚「民進黨政府普發現金1萬元」。胸腔科醫師蘇一峰不禁酸說，原本說好不領錢的40%不見了！

蘇一峰今(5日)在臉書貼文表示，本來呼天搶地說：普發現金是癱瘓台灣，光買菜1萬元就沒了，40%要拒領1萬元。還說民眾拿1萬元，還不如讓國家拿去補助台電。現在又高興鼓掌到手瘀青，說發1萬元是德政。原本說好不領錢的40%不見了！他不禁質疑，每天都在演戲，執政全靠演技。

網友紛紛留言表示，「說的一針見血」、「我要領」、「後來癱瘓了沒？」、「花大錢買看不到影子的軍購，就不會癱瘓台灣？」、「永遠無法體恤人民、現在什麼都漲」、「又在割韭菜」、「民進黨普發1萬是自己的德政，明明是國民黨德政，還顛倒是非亂說一通」、「那40%全是嘴巴說不要，身體很誠實」、「您錯了，剩32%」、「聽聽就好，現在的人講一套、做一套越來越普遍了，習慣就好」、「當初反對『還稅於民』的人，請你們『有種』不領哦？」、「我認識的死忠親戚，開心的計畫怎麼領」、「1萬元又不是他們的，又不是政府的，只是多收的稅，退給全民，怎麼會癱瘓台灣？」

也有網友表示，「鳥兒們照領」、「沒搞錯吧？為什麼還稅於民是德政？！這是多收我們這些老百姓的稅金要還給我們的，不是政府普發1萬給平民百姓白花的，執政黨搞得好像很大方？！」、「拖拖拉拉的，早就已經不是德政了～」。

