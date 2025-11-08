普發1萬防詐騙 民代攜手宮廟協助民眾安心登記

綠委鍾佳濱團隊協助民眾進行普發現金登記。(記者羅欣貞攝)

〔記者羅欣貞／屏東報導〕普發現金1萬元5日開放分流登記，詐團蠢蠢欲動，民進黨立法委員鍾佳濱今(8)日與廟宇、軍、警、中華郵政共同宣導反詐騙，並協助辦理登記，呼籲鄉親勿將健保卡交給陌生人，以免被冒領。

為防堵詐騙集團利用普發現金行騙，民進黨廣設「普發1萬服務站」，立委鍾佳濱服務處也設置服務站，今並與屏東玉皇宮、中華郵政公司、屏東憲兵隊、屏東縣刑警大隊防詐小組合作，利用捐血活動於屏東捐血中心辦理「普發現金，公益反詐騙」活動，宣導防詐並由專人協助線上登記。

參與者有立委鍾佳濱、屏東市玉皇宮主委陳懿惠、中華郵政公司董事陳世銓、屏東郵政工會理事長葉世杰、屏東憲兵隊隊長劉嘉君、屏東縣刑警大隊組長葉璟昌及新住民團體，眾人高喊「捐血做公益，大家一起來；普發現金防詐騙，防詐無死角。」

陳懿惠說，玉皇宮每年都會舉辦數次捐血活動，這次配合辦理公益反詐騙，意義非凡。屏東郵政工會說明，11月24日開放郵局臨櫃領現金，屆時將以健保卡插卡，呼籲鄉親這段時間不要隨意將健保卡交給陌生人。屏東縣刑警大隊防詐小組呼籲鄉親認清普發現金正確網址，以免被騙，若有疑問請打165專線或洽詢各地派出所。

鍾佳濱表示，打詐可謂全民運動，尚未開放登記前，詐騙集團就已經虎視眈眈，日前更傳出有詐騙集團用1千元換健保卡，目的是要用健保卡冒領一萬元，呼籲民眾勿將健保卡交給陌生人，以免被冒領；如民眾對如何領取普發現金有疑問，可洽「普發一萬服務站」。

立委鍾佳濱(左二)今與屏東玉皇宮、中華郵政公司、屏東憲兵隊、屏東縣刑警大隊防詐小組合作，舉辦「普發現金，公益反詐騙」宣導活動。(記者羅欣貞攝)

鍾佳濱(中)呼籲鄉親勿將健保卡交給陌生人，以免被冒領。(記者羅欣貞攝)

