普發1萬陸續入帳！一堆人「拖到明年才領」 原因曝光：不用急
生活中心／朱祖儀報導
全民普發現金在今（12）日陸續入帳，許多人早上打開手機就發現帳戶多了1萬元。不過一名網友透露，自己是「P人」（較隨性、喜歡彈性生活的人），至今還沒有去登記。文章曝光，眾人紛紛有同感，直呼「根本不急」、「是我的跑不掉！」
一名網友在Threads發文表示，「什麼叫P人？就是現在還沒去登記普發1萬」，透露自己未在首批登記入帳期間，上網填入自己的資料。隨後更在留言處笑喊，「給各位示範什麼叫真正的P人，就算發完這篇文，我還是沒有要去登記。」
文章引起眾人共鳴，「不是到明年四月都還來得及嗎」、「P人看到這篇文才知道已經可以登記了」、「J人還在研究哪間銀行領抽籤得獎率最高」、「是我的又跑不掉，期限也不短，不用搶第一波人擠人，去哪裡登記我又不知道，等一堆人領到再問他們就好了」、「沒想過要登記，不是時間到再去ATM領就可以了嗎？反正錢又不會跑掉。」
也有人說，「那不是P人，那是有錢人」、「雖然是P人，但我缺錢」、「他們可能早就規劃好什麼時候去領現了 」、「我是貧窮P人，馬上就登記了，雖然覺得麻煩，但還是不能跟錢過不去哈哈哈哈。」
