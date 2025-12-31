普發1萬領取率破9成！數發部長揭密「沒一堆詐騙」：無感是重要政績

目前普發1萬國人領取率已破9成。（示意圖／資料照）

中央全民普發新台幣1萬元現金已超過 2000 萬人領取，領取期限至2026年4月底。數位發展部部長林宜敬分享，目前已有超過90%的國人上網登記或是領取，此次過程平順、沒有出現大量詐騙，主要是數發部採取「只此一家，別無分號」、「主動防堵」兩大策略，雖然許多民眾可能無感，但這就是數發部的重要政績。

林宜敬在個人臉書發文表示，數發部在這次《普發現金一萬》的作業中，負責資訊系統的建置和防詐，系統建置部分，得益於過去的《普發現金六千》的資訊系統已經模組化、標準化，透過以參數設定取代客製化，成功縮短建置與測試的時間，同時也提高了系統的品質。

林宜敬指出，防詐部分，數發部採取「只此一家，別無分號」、「主動防堵」兩大策略，將所有《普發現金一萬》的登記與查詢作業都集中在同一個網站，擴大宣傳告訴民眾，所有登記與資料查詢都只在官網進行，不要輕信其他網站，同時數發部事先登記了任何像是官網的網址，避免詐騙集團使用，再用科技手段線上自動搜索巡檢可疑網站進行封鎖，透過「白名單策略」縮小防守範圍，「黑名單策略」避免民眾接觸詐騙訊息。

林宜敬說明，自己曾被朋友建議數發部要多做「民眾有感的政績」，不過有時把政府的資訊作業做順暢，讓民眾幾乎沒發現甚至無感，就是數發部的重要政績。對此，許多網友紛紛回應，「不曉得部長有沒有聽說過一句暗黑諺語，好的IT可能無法幫公司賺錢，但不好的IT是完全可以把公司搞垮的」、「無感就是優秀。預防做太好，病人不會生病就不會相信醫師的話。醫師跟公衛永遠的隔閡」。

