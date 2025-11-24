普發1萬領現日首 郵局湧逾44萬人

交通部次長伍勝園赴郵局了解普發現金一萬元臨櫃領現作業，因分流及引導作業而未出現大排長龍情況。

（交通部提供）

記者傅希堯∕台北報導

普發現金一萬元二十四日起開放郵局臨櫃領現，截至晚間六時，臨櫃領現人數達四十四萬三千四百零一人。交通部次長伍勝園視察各地郵局作業情況，了解郵局人員引導民眾領取，並未見大排長龍景象。

中華郵政表示，臨櫃領現首週依臨櫃領現人「身分證或居留證」統一證號尾數單、雙號進行分流，各地郵局均未見大排長龍景象。

另外，對於行動不便、年長者的民眾，郵局亦安排無障礙窗口或友善服務窗口由專人服務。中華郵政於發放期間成立應變小組，在現場加派引導志工，以利第一時間處理各項突發狀況，完成普發現金之重要任務。

廣告 廣告

根據財政部統計，截至晚間六時，透過郵局領現累計四十四萬三千四百零一人；ＡＴＭ領現人數累計三百六十五萬一千九百五十三人；於官網完成登記入帳累計八百四十四萬四千二百四十三人。

中華郵政表示，以這次普發現金主視覺為設計特製紅包袋，贈送臨櫃領現民眾紀念收藏；並推出抽獎活動。