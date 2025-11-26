普發1萬領現爆塞車！郵局系統異常 民眾苦等大排長龍

中華郵政11月24日起開放全台1292間臨櫃領取普發1萬元現金，今(26)日邁入第3天，上午卻傳出系統異常狀況，導致大批民眾在櫃台等候。中華郵政回應，疑為部分伺服器異常導致作業緩慢，但普發金領現作業不受影響，民眾臨櫃領現普發1萬元可正常進行。

中華郵政11月24日起開放全台1292間臨櫃領取普發1萬元現金，今(26)日邁入第3天，上午卻傳出系統異常狀況。（示意圖／中天新聞）

有郵局員工26日在社群平台發文透露，當天上午前來臨櫃領取普發1萬元的民眾一堆人在現場等候，但目前僅剩1台電腦可以處理業務，面對這樣的情況員工也感到無奈，但電腦畫面就是一直在轉圈圈。

廣告 廣告

中華郵政證實，26日上午系統確實出現問題，目前是窗口作業緩慢，只有部分需要主管確認的交易受到影響，其他作業及窗口普發現金可以正常作業。中華郵政進一步說明，目前懷疑是部分伺服器異常，尚在查找原因當中，其他通路如ATM、行動郵局等都維持正常運作。

中華郵政特別強調，「郵局領現」普發金發放作業因不需要主管確認，因此不受此次系統異常影響，民眾可以正常領取。配合政府「全民+1 政府相挺」普發現金政策，中華郵政11月24日起開放1292間郵局櫃台領現服務。

為紓解窗口領現人流及縮短顧客等候時間，中華郵政在臨櫃首周採取單雙號分流措施，並提供特製紅包袋給領現民眾，同時祭出總價值150萬元的臨櫃領現獎品，民眾有機會抽中百貨、超市1萬元禮券，吸引不少民眾前往郵局臨櫃領取。

延伸閱讀

iPhone Pocket遭酸「飲料提袋」…果粉仍瘋搶！全球已售罄

全台最後一間！「誠品生活時光」淡水英專店跨年夜熄燈

好市多黑五瘋搶第3天！家電萬元折扣、和牛每公斤省600元