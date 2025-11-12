普發1萬首批今入帳！沒收到 明可上網查詢

▲全民普發現金1萬元，首批11月12日入帳。（圖／擷取自財政部臉書）

[NOWnews今日新聞] 全民普發現金1萬元，「直接入帳」特定對象或採分流預先「登記入帳」者，首批今（12）日入帳，還沒收到的人也不用擔心，財政部表示，各家銀行作業程序及交易筆數不同，請耐心等待銀行撥款，透過補摺、查詢網銀或行動銀行確認入帳。同時，明日起零時起，也可進入官網https://10000.gov.tw，查詢登記入帳結果，若入帳失敗或核驗失敗，可以重新登記，或等11月17日開放ATM領現或11月24日開放郵局領現。

哪些人可以直接入帳？

財政部指出，只要領有勞保年金、災保年金、國民年金、老農津貼、農民退休儲金、勞工退休金之月退休金、身心障礙者生活補助費、中低收入老人生活津貼 、公費就養榮民、安置兒少，以及各級政府機關因公派駐國外無戶籍人員及其具有我國國籍眷屬，不用預先登記，1萬元就會直接匯入個人帳戶。

至於以海外帳戶、匯票或支票領取者；勞、災、國保遺屬年金匯入其他受益人帳戶者；近期帳戶有退匯紀錄者，未納入直接入帳對象，只有低收、中低收入戶非直接入帳對象，領有「中低收人老人生活津貼」者才是，而身心障礙者非直接入帳對象，也只有領有「身心障礙者生活補助費」者才是直接入帳對象。

普發現金1萬元 首批11月12日入帳

財政部指出，「直接入帳」或採「登記入帳」 於11月5日至11月10日完成登記並檢核成功者，不受鳳凰颱風影響，按原訂時程，自昨晚6時起至今日依各家銀行作業陸續入帳，民眾可以趕快去補摺、查詢網銀或行動銀行確認有無入帳

為什麼還沒收到1萬元？

財政部解釋，由於各家銀行作業程序及交易筆數不同，請耐心等待銀行撥款，透過補摺、查詢網銀或行動銀行確認入帳。

「登記入帳」明開放查詢登記結果

此外，明日零時起，可進入官網https://10000.gov.tw，查詢登記結果，只要輸入本人或代領人身分證或居留證號，還有發放對象健保卡號（一次查一位），確認送出即可查詢入帳情形。

如果顯示款項已於11月12日入帳至本人金融帳戶，屬直接入帳對象且入帳成功，請補摺、查詢網銀或行動銀行確認入帳。如果顯示入帳失敗或核驗失敗：請重新登記或等11月17日開放ATM領現，或是等11月24日開放郵局領現，有問題也可上普發現金官網https://10000.gov.tw查詢或撥打1988（每日上午8時30分至晚上6時30分）。

