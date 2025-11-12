普發1萬首批今入帳！沒收到 明可上網查詢
[NOWnews今日新聞] 全民普發現金1萬元，「直接入帳」特定對象或採分流預先「登記入帳」者，首批今（12）日入帳，還沒收到的人也不用擔心，財政部表示，各家銀行作業程序及交易筆數不同，請耐心等待銀行撥款，透過補摺、查詢網銀或行動銀行確認入帳。同時，明日起零時起，也可進入官網https://10000.gov.tw，查詢登記入帳結果，若入帳失敗或核驗失敗，可以重新登記，或等11月17日開放ATM領現或11月24日開放郵局領現。
哪些人可以直接入帳？
財政部指出，只要領有勞保年金、災保年金、國民年金、老農津貼、農民退休儲金、勞工退休金之月退休金、身心障礙者生活補助費、中低收入老人生活津貼 、公費就養榮民、安置兒少，以及各級政府機關因公派駐國外無戶籍人員及其具有我國國籍眷屬，不用預先登記，1萬元就會直接匯入個人帳戶。
至於以海外帳戶、匯票或支票領取者；勞、災、國保遺屬年金匯入其他受益人帳戶者；近期帳戶有退匯紀錄者，未納入直接入帳對象，只有低收、中低收入戶非直接入帳對象，領有「中低收人老人生活津貼」者才是，而身心障礙者非直接入帳對象，也只有領有「身心障礙者生活補助費」者才是直接入帳對象。
普發現金1萬元 首批11月12日入帳
財政部指出，「直接入帳」或採「登記入帳」 於11月5日至11月10日完成登記並檢核成功者，不受鳳凰颱風影響，按原訂時程，自昨晚6時起至今日依各家銀行作業陸續入帳，民眾可以趕快去補摺、查詢網銀或行動銀行確認有無入帳
為什麼還沒收到1萬元？
財政部解釋，由於各家銀行作業程序及交易筆數不同，請耐心等待銀行撥款，透過補摺、查詢網銀或行動銀行確認入帳。
「登記入帳」明開放查詢登記結果
此外，明日零時起，可進入官網https://10000.gov.tw，查詢登記結果，只要輸入本人或代領人身分證或居留證號，還有發放對象健保卡號（一次查一位），確認送出即可查詢入帳情形。
如果顯示款項已於11月12日入帳至本人金融帳戶，屬直接入帳對象且入帳成功，請補摺、查詢網銀或行動銀行確認入帳。如果顯示入帳失敗或核驗失敗：請重新登記或等11月17日開放ATM領現，或是等11月24日開放郵局領現，有問題也可上普發現金官網https://10000.gov.tw查詢或撥打1988（每日上午8時30分至晚上6時30分）。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
普發現金1萬元今開放登記！怎麼一起幫孩童代領 填寫訣竅看這裡
普發1萬元！今上午47萬人預登記 財長估這次領取率仍會超過99%
普發現金1萬元今分流登記！「未成年人」要怎麼領 財部1張圖說明
其他人也在看
普發一萬陸續入帳！「為什麼我還沒收到？」財政部解答了
首批普發一萬陸續入帳，不少民眾紛紛在社群分享喜悅，也有網友透露自己還沒收到通知，對此財政部解釋，各家銀行作業程序及交易筆數不同，呼籲民眾耐心等待銀行撥款。Yahoo奇摩（綜合報導） ・ 23 小時前
入帳了！普發1萬凌晨起陸續發放 領錢嗨翻
[NOWnews今日新聞]普發現金1萬元網站分流的「預登記」結束後，10日全面開放登記，不限身分證字號尾數，登記截止後，今（12）日起依各銀行作業程序陸續入帳，凌晨0時起，陸續有民眾收到帳戶入帳通知，...今日新聞NOWNEWS ・ 23 小時前
郵局普發現金今首批入帳 17日起ATM領現
[NOWnews今日新聞]全民普發現金1萬元，「直接入帳」特定對象或採分流預先「登記入帳」者，首批今（12）日入帳。根據中華郵政統計，郵局總計發放374萬2947筆，17日起啟動ATM領現服務，24日...今日新聞NOWNEWS ・ 22 小時前
普發1萬入帳！他見備註8字大酸：好意思說？
[NOWnews今日新聞]全民普發現金1萬元首波於今（12）日凌晨正式入帳，許多民眾陸續收到銀行通知，社群上也掀起一股「入帳潮」。昔日因痛批高雄市長陳其邁而爆紅的高雄網紅「張老大」，卻在看到轉帳備註的...今日新聞NOWNEWS ・ 21 小時前
大票網友已領到普發一萬 他曝「至今還沒登記」意外掀共鳴
普發一萬登記入帳作業從5日開跑，10日起全面開放，日前陸續入帳，在社群上掀起一陣熱議，有網友也坦言至今還沒上網登記，忍不住好奇「有人跟我一樣嗎？」意外掀起大票網友共鳴。Yahoo奇摩（綜合報導） ・ 20 小時前
起床快查帳戶！普發1萬「今凌晨陸續入帳」 民眾領到錢嗨翻
普發現金1萬元5日上午8時起開放分流登記，且今年一共開放5種領取方式，其中就包含「登記入帳」、「ATM領現」、「郵局領現」、「特定對象直接入帳」、「特定偏鄉造冊發放」。10日開始全面開放登記入帳，不限身分證尾數，目前已經有超過600萬人登記入帳，今（12）天凌晨已經有許多民眾收到銀行的入帳通知。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
普發1萬今起開放登記查詢結果 步驟一次看！入帳失敗可補救
普發現金新台幣1萬元已上路，財政部表示，直接入帳特定對象，或採登記入帳的民眾（已於10日前完成登記並檢核成功者），已於昨（12日）入帳，可透過補摺、查詢網銀或行動銀行確認入帳。而今（13日）零時起，普發1萬元現金官網也已經開放「查詢登記結果」，若是入帳失敗或核驗失敗的話，該健保卡號將重新開放請領，可以重新登記，也可改ATM領現（17日 開放）或郵局領現（24日 開放）。中時新聞網 ・ 2 小時前
首批普發1萬今日入帳 13日開放查詢登記結果
「全民＋1政府相挺」普發現金提供多元領取管道，官網已於114年11月5日起至11月9日開放預登記，並於11月10日起全面開放登記。財政部表示，預登記期間及11月10日當天完成登記並經系統檢核成功之民眾，普發現金將於11月12日入帳，屬直接入帳民眾普發現金亦在同一天入帳。中時財經即時 ・ 1 天前
普發1萬元入帳！郵局統計今發放「破374萬筆」
普發現金1萬元陸續入帳，據統計，符合首批領錢資格者共計1046萬人，許多民眾選擇郵局帳戶入帳。中華郵政公司統計，今日發放374萬2947筆，ATM領現服務將於11月17日啟動，郵局臨櫃領現則在24日開放。中時新聞網 ・ 21 小時前
普發一萬加碼優惠懶人包：北富銀抽iPhone、永豐銀抽沖繩機票、7-ELEVEN四方案把錢錢放大
普發一萬現金最快11月12日入袋，不少業者紛紛推出加碼優惠，搶攻商機。究竟普發一萬加碼優惠有哪些？Yahoo新聞編輯室不斷更新，帶大家一起來看看，有哪些好康可以把一萬元變更大！Yahoo奇摩新聞編輯室 ・ 2 週前
賺爛！普發金變發財金 6大投信銀行利多大方送
隨著政府普發1萬元現金正式入帳，市場不只迎來一波消費熱潮，也點燃民眾對理財投資的熱情。多家投信與銀行業者紛紛端出加碼方案，從手續費優惠、定期定額策略到ETF組合建議，甚至搭配現金抽獎與商品禮券，讓這筆資金從短線消費變身為長線資產。若懂得善用，這筆「全民紅包」將不只是一次性補貼，而是資產翻倍的啟動資金。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
台塑三寶再賣南亞科 分析師籲應有懼高症
[NOWnews今日新聞]記憶體大熱門，南亞科因DRAM缺貨，股價近期攀升。大股東台塑三寶台塑、台化、台塑化昨（11）日宣布完成第二輪處分，各賣出1.8萬張南亞科，並且將啟動第三輪賣股，預計分別再賣1...今日新聞NOWNEWS ・ 17 小時前
普發一萬入帳啦！郵局ATM大排長龍 民眾笑領現金嗨喊：「真的來了！」
【記者 王苡蘋／高雄 報導】政府普發一萬元正式入帳，民眾今（12）日一早紛紛前往郵局提款，久違的人潮再現。高雄台灣好報 ・ 23 小時前
宏達電前三季由虧轉盈 股價鎖漲停價51.7元
[NOWnews今日新聞]國際手機大廠宏達電今（12）日早上公布財報，前三季相較去年同期虧轉盈，EPS達7.88元，帶動股價強攻上漲停價51.7元。根據財報，宏達電第3季營收7.2億元，營業毛利率35...今日新聞NOWNEWS ・ 22 小時前
被清大拔科法所教職？翁曉玲親上火線回應了
[NOWnews今日新聞]國民黨不分區立委翁曉玲是清華大學通識中心教師，其個人的問政風格與言論常引發爭議，近期有學生發現，翁曉玲已被清大科法所拔掉「合聘教師」的資格。對此，翁曉玲解釋，她當立委後分身乏...今日新聞NOWNEWS ・ 14 小時前
普發一萬登記查詢11/13開放！小編手把手教學：登記流程、應備資料、父母代領、入帳時間一次掌握
普發一萬登記現已開放，選擇登記入帳的朋友，11月13日起可以回到https://10000.gov.tw/，查詢登記結果。想要不出門就能在家領到普發一萬，登記入帳要怎麼做？Yahoo新聞編輯室小編親自截圖示範，包准你一看就會跟著操作！Yahoo奇摩新聞編輯室 ・ 1 週前
平日午間套餐回響熱烈 屋馬宣佈延長至年底
[NOWnews今日新聞]連鎖燒肉品牌屋馬，九月推出平日午餐套餐後，至今已銷售數千份，回響熱絡。屋馬餐飲集團今日宣布，平日午間限定的「美牛經典雙人肉肉餐」，延長販售至今年底，歡迎消費者收到普發1萬現金...今日新聞NOWNEWS ・ 59 分鐘前
605萬人完成登記！ 普發1萬最快今晚開始入帳
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導普發一萬元「登記入帳」從5日起開放民眾進行登記，截至今（11）日中午12點已有605萬人完成登記。財政部表示，民眾最快可在...FTNN新聞網 ・ 1 天前
普發1萬ATM領現17日開跑 「郵局臨櫃領現」24日起分流辦理
此次普發自11月5日起至11月9日開放預登記，並於11月10日起全面開放登記。預登記期間及11月10日當天完成登記並經系統檢核成功的民眾，普發現金於12日入帳，屬直接入帳民眾普發現金也在12日入帳。另外，官網將自11月13日起開放民眾查詢登記結果。銀行主管指出，現階段直接入帳...CTWANT ・ 12 小時前
普發1萬「還有人沒收到？」8大失敗情況解方一次看
普發1萬「還有人沒收到？」8大失敗情況解方一次看EBC東森新聞 ・ 23 小時前