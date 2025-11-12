普發1萬首批入帳！醫曬「帳戶截圖2種備註」 大票人狂比對

普發1萬元現金首批今入帳，奇美醫院加護醫學部主治醫師陳志金發現，他與妻子的網路銀行帳戶備註欄內容不一樣，一筆寫「行政院發」，另一筆則標註「全民＋1政府相挺」，讓他好奇網友的備註欄寫什麼，貼文迅速引發熱烈討論。

陳志金今（12）日在臉書發文表示，他已收到政府普發的1萬元現金，並曬出與妻子的網路銀行帳戶截圖，顯示兩筆入帳備註欄內容不同，一筆寫「行政院發」，另一筆標註「全民＋1政府相挺」，讓他好奇詢問「大家的備註欄寫什麼？」

貼文引起網友留言，「行政院發＋1」、「全民＋1 政府相挺」、「我的備註是全民＋1」、「行政院發＋1」、「已收到，已花光」、「一家4口全部收到」、「行政院發，今天就拿來花」、「全民＋1 政府相挺，今凌晨已入帳」。

財政部表示，普發1萬元現金若選擇登記入帳，首批將自今日起陸續發放；此外，部分對象可免登記，款項會直接匯入個人帳戶，包括領有各類勞保、災保與國民年金、老農津貼、農民退休儲金或勞工退休金的月退休金者，以及身心障礙者生活補助費、中低收入老人生活津貼、公費就養榮民、安置兒少，還有各級政府機關因公派駐國外無戶籍人員及其我國國籍眷屬。

至於有些民眾還未收到普發現金，財政部解釋，各家銀行作業程序及交易筆數不同，需待銀行撥款，可透過補摺、查詢網銀或行動銀行確認。

