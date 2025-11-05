即時中心／廖予瑄報導

突破70萬人登記！「全民+1政府相挺」普發現金在今（5）日上午8時開放登記，根據財政部統計，截至下午3時止，已經有70萬7,520人上網「登記入帳」，突破2023年普發現金6,000元的紀錄。

今日上午8時開放登記普發現金1萬塊，根據統計，截至下午3時止，已經有70萬7,520人上網「登記入帳」，登記情況非常踴躍。

財政部指出，根據統計，2023年政府普發現金6,000元，當時平均每日有65萬人上網登記。這回普發1萬，登記首日，已經突破上次的紀錄。

廣告 廣告

原文出處：快新聞／普發1萬首日登記逾70萬人 破2023年普發現金紀錄

更多民視新聞報導

力推《食物銀行法》 吳沛憶：盼藉此強化社會韌性

北市拒加碼普發現金 議會綠黨團暫擱置市府總預算案

旅展搶優惠11/7登場 全台多家飯店打造「專屬充電之旅」超值優惠

