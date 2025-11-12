普發1萬首波入帳了！財政部解答「還沒收到」主因：可至ATM提領

【緯來新聞網】首波全民普發1萬於11月12日正式開始入帳，已完成登記的民眾從當天起陸續收到銀行通知。不過也有不少人尚未看到款項入帳，財政部表示，各金融機構的處理流程與交易量不同，呼籲大家耐心等候，並建議透過存摺補登、網銀或行動銀行查詢帳戶狀況。

根據財政部公告，「首批普發現金將於11月12日撥入帳戶」。若民眾屬於直接撥款對象，或是在11月5日至12日間完成線上登記且資料核對無誤，資金將自11日晚間6點起，依據各銀行作業進度，逐一匯入個人帳戶。官方提醒民眾可主動查閱網路銀行或行動應用確認款項是否到位。



此外，不須登記即能自動收到款項的對象包括：勞保、災保、國保年金領取人、老農津貼受益人、農退與勞退月領者、身心障礙生活補助、中低收入長者津貼、公費就養榮民、安置之兒童與青少年，還有派駐海外、戶籍設於國外的政府人員及其具有我國國籍之眷屬等。



針對仍未收到款項的民眾，財政部說明，因銀行作業進度不一，建議持續觀察入帳狀況。自13日起，民眾也可登入官網查詢登記結果，只需輸入本人或代領人身分證（或居留證）號碼與健保卡號，即可查詢發放情形。



系統查詢結果分為兩種狀態，一種為「款項已於11月12日入帳」，表示款項已成功匯入所指定帳戶；另一種為「入帳或核驗失敗」，此類情況需重新登記，或選擇自11月17日起至ATM提領，或自11月24日起至郵局領取現金。

