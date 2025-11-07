普發1萬點火旅展買氣！豪客刷千萬掃3千張住宿券 週末加碼拚爆單

記者李育道／台北報導

ITF台北國際旅展開展首日老爺酒店集團於15時許驚見「千萬刷手」現身。（圖／記者李育道攝影）

2025 ITF台北國際旅展今（7）日至10日在台北南港展覽館一館登場，今年規模再創新高，集結123個國家與城市參展，號召超過40家大型旅行社、130間飯店餐廳、航空公司及遊樂園共襄盛舉，攤位總數達1,600格。主辦單位指出，開展首日買氣沸騰，上午10點開展後16分鐘內，50萬元刷卡滿額禮即兌換完畢，顯示消費力驚人。統計開展首小時約有1,000人次進場，人氣與買氣同步衝高。

下午場更掀起豪客掃券潮。老爺酒店集團於15時許驚見「千萬刷手」現身，單筆刷卡金額突破千萬元，據悉為熟面孔老客人，一口氣掃下逾3,000張聯合住宿券，可通用於旗下新竹、南港、知本等十家飯店。另有兩名「百萬刷手」分別消費400萬與200萬元，現場業者笑稱：「每年都有熟客來補庫存，這次更是買到手軟。」

老爺酒店集團統計，線上加現場銷售四天已突破1.2億元，年增約15%，預估總業績可望達2.3億元。最熱銷商品為「3,400元聯合住宿券」，單日銷售突破2,600萬元，使用效期長達一年半，並推出「買20送2、買30送3」等加碼優惠，成為今年旅展爆款。

六福旅遊集團「百萬刷手」於下午15時多豪刷300萬元，主要購買「六福莊6,188元FUN鬆玩專案」，含早餐與六福村兩日暢遊券。（圖／記者李育道攝影）

六福旅遊集團同樣傳出「百萬刷手」現身，一名消費者於下午15時多豪刷300萬元，主要購買「六福莊6,188元FUN鬆玩專案」，含早餐與六福村兩日暢遊券。集團指出，今年業績預期成長兩成，顯示樂園與親子住宿仍具強勁吸引力。

綠舞看好旅展檔期買氣，預估今年整體業績可望年增20%，今年現場也會加碼。（圖／記者李育道攝影）

綠舞國際觀光飯店也於15時30分迎來熟客「百萬刷手」，單筆消費高達104萬元，主力購入平日住宿券。業者看好旅展檔期買氣，預估今年整體業績可望年增20%。

台北遠東香格里拉與館外餐廳Mega50截至下午5點止，首日業績即突破1,000萬元，預期四天實體展期可望上看4,000萬元。（圖／記者李育道攝影）

五星級飯店同樣開出紅盤。台北遠東香格里拉與館外餐廳Mega50截至下午5點止，首日業績即突破1,000萬元，預期四天實體展期可望上看4,000萬元，若加上線上旅展2,000萬元目標，整體總業績上看6,000萬元，年成長約一成。

晶華國際酒店集團首日（11/7）截至下午5點，累計營收達8,540萬元，完成去年全檔期9,040萬元的94%。（圖／記者李育道攝影）

晶華國際酒店集團首日（11/7）截至下午5點，累計營收達8,540萬元，完成去年全檔期9,040萬元的94%，其中線上旅展已破4,420萬元、現場銷售突破1,000萬元，雙雙較去年同期成長約5%，預期隨企業採購與尾牙需求，後續業績仍有望再創高峰。

首次參展的天成飯店集團今年亦傳出捷報，旗下共十個品牌館別進行銷售，包括新品牌「天成逸旅—蝴蝶谷」。開賣不到三小時，就有「百萬刷手」現身，最高單筆豪刷超過300萬元，另有多家企業行號採購百萬元住宿券作為員工福利，主要鎖定瑞穗天合國際觀光酒店、天成逸旅—蝴蝶谷及「六館擇一」聯合住宿券。

天成飯店集團指出，今年除住宿券熱銷外，也推出多款餐券組合，包括天成世貿國際會館翠庭中餐廳明爐烤鴨三吃2,250元、港點券750元、台北花園大酒店饗聚廚房自助餐券五張3,900元，以及PRIME ONE牛排館雙人套餐5,360元等多項商品，折扣最低約5.1折。集團看好現場人潮與「普發一萬」效應，預估今年業績可望較去年同期提升兩成。

凱撒連鎖飯店聯合全省十家飯店共同銷售，提供聯合住宿券2,699元、聯合自助餐券850元、每日限量買一送一聯合餐券及南部飯店獨立住宿券等共10款商品。今年前兩名熱賣商品以聯合自助餐券銷售5,000張及聯合住宿券2,500張奪冠亞軍，首賣日業績達1,200萬元，與去年旅展首日呈現持平。

活動現場安排主廚上菜秀及集客送禮活動，下午更安排限量30組聯合餐券850元買一送一活動，開賣10分鐘即搶購完畢。同時，今年超過5筆以上近百萬刷手購券，多為團購主、旅行社，以購買850元聯合自助餐券居多。

綜觀今年旅展，高端旅宿與中價位品牌買氣皆明顯回溫，豪客與熟客支撐市場動能，業者普遍預估整體銷售將較去年成長約1至2成。主辦單位預期，隨著週末人潮湧入，旅展現場買氣可望再衝一波高峰，有望再推整體業績向上衝刺。

