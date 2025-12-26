「普發1萬」也成藍白掏空國庫鐵證？黃揚明揭領取率：現金面前人人誠實

近日在野陣營推出「未來帳戶」政策，遭指控掏空國庫2兆元，根據《自由時報》報導，未來帳戶政策、停砍公教年金、軍人待遇條例以及普發現金1萬元等政策加總，本屆藍白立委提案掏空國庫已逾2兆元。對此，媒體人黃揚明在網路節目《新聞大白話》中指出，普發1萬領取率已破9成，當初支持大罷免，聲稱寧可將普發1萬撥補台電的人領得比誰都快，「在現金面前人人都會變得很誠實。」

行政院長卓榮泰近日拍板停砍公教年金法案，然而卓榮泰卻提出副署後申請釋憲，憲法法庭19日宣告憲法訴訟法違憲後，府院將以釋憲作為主要解方因應公教年金法案。對此，黃揚明表示，賴清德和卓榮泰現在擁有憲法法庭這個武器，就不需要行政院長使用不副署手段，反正有憲法法庭釋憲這個更好用的工具可以用了，且釋憲不會存在爭議，讓大法官做決定即可，由此可知，大法官19日判決的荒謬程度，明顯是為了要變成行政院的武器而作出判決。若賴清德有誠意與在野談判，至少應該先成立大法官提名審薦小組。

黃揚明表示，近日藍白遭指控掏空國庫，然而普發現金2000多億也被列入罪證中，民進黨立委吳思瑤應該要出來抗議，因為吳思瑤先前都聲稱普發1萬政策是政府的德政，普發現金怎麼會是藍白的功勞。此外，目前已有2100多萬人領取普發1萬元，領取率已突破9成，也就代表當初自稱要支持罷免，反對普發現金，寧可撥補台電的人，現在拿得比誰都快。

針對未來帳戶政策，黃揚明表示，是否有效尚未可知，但希望要做好防弊，應針對移民、犯罪及未成年過世做好相關配套措施，並避免有心人士拿這筆資金炒股，只要做好配套措施，其餘都樂見其成。

