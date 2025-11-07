普發1萬》今輪到身分證尾數「4、5」錯過分流登記 有方法補救

普發現金1萬元，11月5日起開放為期5天預登記，特定族群（如領取勞保年金、國民年金、老農津貼等）11月12日直接匯入帳戶，ATM領現11月17日開放，郵局領現11月24日開放。圖為5日普發現金1萬元預登記示意圖。（陳俊吉攝）

普發1萬預先登記5日開跑，今（7日）進入第3天，輪到身分證或居留證號尾數「4、5」登記。有民眾擔心，若錯過分流登記該怎麼辦，財政部指出，下周一（10日）起，不分尾數都可做登記，17日起也可選擇ATM領現或是24日起到郵局領現。

此次普發1萬的領取方式分為5種，包括登記入帳、ATM領現、郵局領現」、直接入帳及造冊發放。登記前5日（11月5日至11月9日）採身分證或居留證號尾數分流措施，每日開放兩組尾數的民眾登記。

有民眾就擔心，若錯過分流該怎麼辦？財政部對此表示，線上登記系統會在10日全面開放，不限尾數。10日前完成登記並查驗成功，款項都會在11日晚間6時到12日依序發放至登記帳戶。

17日起ATM、24日起郵局可領現

此外，17日將開放「ATM領現」，備妥本人（或代領人）提款卡、身分證統一編號或居留證統一證號、發放對象健保卡卡號，可到指定金融機構（含郵局）實體ATM機台領取；24日起則開放郵局領現，備妥本人具照片健保卡，或身分證、戶口名簿／戶籍謄本正本，即可到郵局臨櫃辦理。

13日起開放查詢登記結果

財政部也提醒，所有管道的領取截止日皆為115年4月30日，民眾若逾期未申請款項，將直接捐贈國庫，無法再補發。若不慎填錯資料，也部用擔心，數發部指出，13日起網站將開放「查詢登記結果」功能，民眾可隨時查詢進度，查詢結果若顯示「入帳失敗」或「帳號檢核失敗」，只需回到網站重新登記正確資料即可。

