普發1萬｜今開放身分證尾數「4、5」登記 5種常見失敗情境曝光

【記者許麗珍／台北報導】普發現金1萬元開放預登記今進入第3天，累計至昨已破200萬人完成登記。財政部提醒「已設定就無法修改」且不接受「重複登記」，另有5種常見失敗情境請民眾多加留意。

政府「全民+1政府相挺」普發現金登記入帳11月5日早上8時開放網路預先登記，民眾可透過「登記入帳」、「ATM 領現」、「郵局領現」、「特定族群直接入帳」、「特定偏鄉造冊發放」等5種方式領取。

財政部統計，登記首日11月5日有高達123萬人搶頭香，昨是第2天登記，開放身分證或居留證字號尾數為2、3的民眾申辦，統計至昨23時，累積已有223萬人完成登記，扣除首日的123萬人，昨第2天約有100萬人手刀上線。

財政部表示普發現金1萬元昨起開放預先登記，前5日採「身分證字號」或「居留證號」尾數分流措施，首日僅開放身分證字號或居留證號尾數「0、1」上網預先登記，昨11月6日則是尾數「2、3」，今天11月7日由尾數「4、5」登場，11月8日則是尾數「6、7」，11月9日尾數「8、9」，11月10日以後不限，款項則預計於11月11日晚上6時起至11月12日依各銀行作業程序陸續入帳。

值得注意的是，財政部表示，有民眾反映，完成「登記入帳」後又想取消改成ATM領錢，財政部強調「已設定了就無法修改」，而且普發現金不接受「重複登記」，建議民眾想好再選，選好想用的領錢管道並完成設定，除非登記資料有誤，否則皆可順利入帳。銀行作業流程，最快11月11日晚上18時起陸續入帳。

普發現金登記入帳11月5日起正式開放線上預登記服務，登記期間前5天即11月5日至9日以身分證字號或居留證號尾數分流方式以分散人潮，11月12日入帳。財政部提供

財政部另提醒5種常見失敗情境，呼籲民眾小心。

第一種情境：輸入資料比對不到資料庫，可能情形如下：

身分證統一編號填寫錯誤。

健保卡號填寫錯誤。

代領人不具代領資格。

請重新於本網站登記，如有疑問請洽1988諮詢專線。

普發現金登記入帳11月5日起正式開放線上預登記服務，登記期間前5天即11月5日至9日以身分證字號或居留證號尾數分流方式以分散人潮，11月12日入帳。財政部提供

第二種情況：直接入帳者

特定偏鄉民眾，已至派出所登記領現；

健保卡號為直接入帳對象，已由相關部會直接撥款。

第三種情況：已透過其他管道領錢，無法重複登記

健保卡號已透過線上登記入帳、ATM領現或郵局領現等通路領取，無須重複登記。

第四種情況：銀行核驗中

健保卡號的領取資格已檢核完成，銀行尚在核驗帳號資料中

第五種情況：不符合分流日族群

以今天11月7日為例，僅提供身分證字號或居留證號尾數「4、5」民眾登記， 健保卡號非今日開放登記的身分證統一編號/居留證統一證號，將會登記失敗。

