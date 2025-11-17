普發1萬｜今開放ATM領現！已30萬人領到 注意4狀況領嘸錢
【記者許麗珍／台北報導】普發現金今起(17日)開放全台16家指定的金融機構（含郵局）約2.8萬台ATM領現，依據財政部截至10時統計，目前已有30萬人領取，財政部提醒有四大常見狀況領嘸錢。
全民普發1萬元民眾可以透過「登記入帳」、「ATM 領現」、「郵局領現」、「特定族群直接入帳」、「特定偏鄉造冊發放」等5種方式領取。其中最受矚目的「登記入帳」從11月5日至11月9日開放身份證尾數分流預登記，11月10日則不分尾數，凡11 月10 日（含）前完成登記者，均屬於首批入帳，各家銀行於11月11日晚間6時起陸續撥款。11月11日以後登記者，則會在兩個營業日內快速入帳。依據財政部統計，目前選擇登記入帳者已逾807萬人。
財政部表示，普發現金今起開放全台16家指定的金融機構（含郵局）約2.8萬台ATM領現，民眾可持全國任一金融機構含郵局的提款卡，至16家指定金融機構設置貼有識別貼紙的ATM操作。
財政部說明，這次參與普發現金ATM領現的共有16家金融機構，包括8家公股銀行、7家民營銀行及中華郵政，合計投入超過2萬8千台ATM，比112年上一次普發現金時多出1,300多台，覆蓋率達84.3%。
民眾可於ATM領現期間，至全台指定16家金融機構（含郵局）設置貼有識別貼紙的ATM機台，領取普發現金，包括台灣銀行、土地銀行、合庫銀行、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、兆豐銀行、中小企銀、國泰世華銀行、台新銀行、中信銀行、玉山銀行、元大銀行、永豐銀行、台北富邦銀行及中華郵政公司。全台提供領現的ATM共計2萬8千餘台，覆蓋率超過8成，方便民眾領取。
ATM領取方式簡便，財攻部表示民眾僅需準備提款卡、本人身分證號或居留證號，以及健保卡號，依ATM畫面指示輸入資料即可完成領取；ATM領現不會收取手續費，民眾可跨行領取。
若父母或監護人代領未滿13歲孩童的普發現金，代領人請持自身提款卡至ATM插卡操作，依畫面指示輸入代領人身分證號，以及未滿13歲孩童的健保卡號即可完成代領。
財政部提醒有四大常見狀況領嘸錢，首先如果民眾跑到非16家金融機構的ATM操作，系統本就沒有連線，自然無法辦理；其次是提款卡對應的身分證字號與民眾輸入的身分證字號不一致，還有帳戶早已結清關戶、遭警示或管控，系統也會拒絕交易；最後一種狀況,不排除ATM本身離線、維護或故障等技術問題。
財政部特別強調，不是每一台ATM都能領取普發現金一萬元，為了讓民眾清楚辨識，可領普發現金的ATM機台都會貼上專屬識別貼紙，只要看到機台上有「全民+1 政府相挺」等相關標示，就代表這台ATM可以操作普發現金領現；反之，未貼貼紙的機台，包括部分信用合作社自設ATM，則無法辦理。
財政部強調，普發現金選擇ATM提領的民眾要注意4點，須到貼有識別貼紙的ATM領取，使用正常帳戶的提款卡，確認身分證字號及健保卡的卡號無誤，確認帳戶不是警示戶，注意上述4點，絕大多數民眾都能順利在ATM領到這1萬元。
