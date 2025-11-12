普發1萬｜今首批入帳656萬人快查帳戶！登記失敗「補救方式」一次看

【記者許麗珍／台北報導】普發現金一萬元第一批今天入帳了！財政部表示11月5日至9日開放預登記，10日全面開放登記，截至今（12日）上午9時已有逾656萬人登記，屬於直接入帳的民眾都會在今天入帳。

政府「全民+1政府相挺」普發現金登記入帳今早8時開放網路登記，財政部表示11月5日起陸續預先登記，民眾可以透過「登記入帳」、「ATM 領現」、「郵局領現」、「特定族群直接入帳」、「特定偏鄉造冊發放」等5種方式領取。

財政部說明，民眾凡於預登記期間及11月10日當天完成登記並經系統檢核成功者，款項將於11月11日18時起至11月12日依各銀行作業程序陸續入帳。

針對目前已例行性領取政府津貼或年金的民眾，包含勞保年金、災保年金、國民年金、老農津貼、農民退休儲金、勞工退休金的月退休金、身心障礙者生活補助費、中低收入老人生活津貼、安置兒少及公費就養榮民，該類民眾不用做任何登記或申請動作，普發現金也將於今天直接匯撥至其個人帳戶。

若民眾不慎填錯資料也不用擔心，明天（13日）起，普發現金網站將開放「查詢登記結果」功能，民眾可隨時查詢進度，若結果顯示「入帳失敗」或「帳號檢核失敗」，只要回到網站重新登記正確資料即可。

確認入帳部分，財政部提醒，請民眾務必補摺或至網路銀行或行動銀行查詢確認入帳，此外「全民+1政府相挺」官網自114年11月13日起，開放民眾查詢登記結果，查詢方式係進入官網首頁點選「查詢登記結果」→輸入本人／代領人身分證統一編號或居留證統一證號→輸入發放對象健保卡號→點選確認送出→完成查詢登記結果（一次查詢一位），如因資料錯誤導致登記失敗或入帳失敗，網頁將提示原因並開放重新登記，或民眾可改採ATM領現（11月17日開放）或郵局領現（11月24日開放）。

若民眾因故未納入直接入帳對象，或是發生入帳失敗情形，可選擇登記入帳、ATM領現或郵局領現等方式領取。

值得注意的是，財政部表示，有民眾反映，完成「登記入帳」後又想取消改成ATM領錢，財政部強調「已設定了就無法修改」，而且普發現金不接受「重複登記」，建議民眾想好再選，選好想用的領錢管道並完成設定，除非登記資料有誤，否則皆可順利入帳。銀行作業流程，最快11月11日晚上18時起陸續入帳。

