普發1萬「來台北有購嗨」起跑 有機會獨得1千萬現金大紅包

〔記者孫唯容／台北報導〕中央普發一萬，台北市政府推動「來台北有購嗨 消費歡樂抽」活動即起開跑，民眾只要持有11月11日到115年3月8日於台北市店家消費的發票或收據，單筆消費金額滿新台幣200元，前往活動官網登錄即可獲得1次抽獎機會，抽獎次數隨消費金額累積，每增加200元就多一抽，單筆最高可獲得100次抽獎機會，至友好特店消費抽獎機會還可加倍，千萬現金大紅包、高檔電動汽車及iPhone17等好禮，總獎值超過3000萬元，等民眾帶回家。

北市商業處說明，為了讓普發萬元的每一筆消費都不浪費，活動登錄有效日期可回溯至114年11月11日，提醒民眾將紙本發票、收據都找出來，活動也納入雲端發票自動串接功能，民眾首次登入活動官網，只需勾選同意串接雲端發票，後續每次消費將自動匯入，不需手動，讓抽獎更輕鬆。

廣告

商業處表示，活動期間每週抽出iPhone 17 Pro、AirPods Pro3等超人氣3C好禮；每月再抽台積電股票，12月首次開抽更祭出加碼好禮，包括LUXGEN n7純電休旅，以及君悅酒店的101跨年煙火總裁套房，伴隨著璀璨的煙花綻放倒數迎接嶄新一年；此外，為了讓更多民眾夢想再升級，活動登錄金額每累積達10億元，就再加碼抽出「美國雙人來回機票」，讓幸運得主結伴飛往美國。最後總抽獎更是重頭戲，民眾有機會獨得1000萬現金大紅包、Tesla Model Y、Switch 2及PS5等重量級大獎一次到位。

此外，觀光傳播局攜手旅宿與景點業者推出限時方案，包括凱達、晶華等知名飯店推出住宿加餐飲套裝，台北101觀景台、林安泰古厝及當代藝術館等景點也祭出折扣與贈禮活動。文化局則集結近20處市立藝文場館推出「藝文場館金優惠」，即起至115年1月陸續發送入館贈禮、文創商品折扣等好康，邀請民眾享受深度藝文體驗。

