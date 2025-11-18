「普發1萬」加分有限？黃揚明點出賴清德連任警訊：民意要超越基本盤越來越難

台灣民意基金會今（18）日發布11月最新全國性民調，調查結果顯示，對總統賴清德處理國家大事的方式，約有38%的民眾表示贊同，但仍有50%不贊同，不贊同比例比贊同高出12.3個百分點。對此，媒體人黃揚明直言，賴清德就是在尋回基本盤，而整體民意趨勢，賴清德要超越基本盤已經越來越困難。

黃揚明在節目《大新聞大爆卦》指出，毫不意外，賴清德的滿意度在11月出現上升。他表示，普發1萬元對賴清德來說確實加分，但滿意度尚未回到罷免前水準，這次民調顯示贊成賴清德的為37.9%，而罷免投票前，台灣民意基金會的調查數字為42.9%，約有5%差距，可是基本上已經越來越接近賴清德的基本盤了。

普發1萬加分有限？黃揚明：賴清德要超越基本盤越來越困難

「賴清德就是在尋回基本盤，而整體民意趨勢，賴清德要超越基本盤已經越來越困難。」黃揚明提到，賴清德可能有些誤解，國民黨立委有委託友台做一份民調，那份民調中，賴清德的滿意度已超越今年520，對賴清德來講，當然有一種被鼓勵的感覺，可能心想這段時間丟球給立法院長韓國瑜，把問題丟給韓國瑜，民調會回升，「我在想他可能誤解了這件事情」。

節目主持人藉此提問「對賴清德來講跟韓國瑜吵架是加分？」黃揚明回應，賴清德可能認為把議題丟給韓國瑜，或者跟韓國瑜對抗，有助民調回升，「我認為他誤解了，他只是在回流，就是基本盤的回流到什麼程度而已，加上普發1萬的效應，其實多數民眾就會被麻痺，就會覺得這個政府會發錢、沒那麼討厭，所以賴清德不滿意度或是被討厭的幅度都是往下修的。」

民進黨立委沈伯洋先前遭中共立案偵查，總統賴清德呼籲立法院長韓國瑜（見圖）維護國會尊嚴，韓國瑜回應「自己生病，讓別人吃藥」。（資料照，柯承惠攝）

黃揚明：討厭賴清德仍是民意主流

黃揚明續指，討厭賴清德的人（極端那塊）沒什麼太大改變，這才是賴清德的警訊，就是很討厭賴清德的人，不會因為普發1萬，有任何改變，他只能讓那些所謂綠營回流，而這種綠營或中間偏綠的回流，對賴清德的連任是沒辦法促成過半連任。

黃揚明進一步表示，賴清德只能想盡辦法凸顯藍軍矛盾也好或藍白矛盾，讓三腳督再次成形，那就很明確了，2028民進黨的最高戰略目標就是希望藍白不合，然後三腳督再現江湖，賴清德才有機會用4成的基本盤去贏得選戰。

黃揚明直批，「綠營現在就是沒步了，沒有別的招數了，因為它也知道，現階段討厭賴清德或討厭民進黨仍是民意最大主流。」

上述民調訪問期間是2025年11月10-12日，共3天；對象以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-framerandomsampling），市話70%，手機30%。有效樣本1085人，市話760人，手機325人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會（TPOF）。

