普發1萬「務必留意這2事」否則可能變成0元！ 登記、代領、領現方式一次看懂

普發現金1萬元「登記入帳」，今(11/5)上午 8:00起開始線上登記！11/5-11/9採身分證統一編號或居留證統一證號「尾數」分流，只有對應尾數且符合領取資格的民眾才能登記；11/10起到 115/4/30止不分尾數。

登記前5日分流

• 11/5(三)：身分證 / 居留證號尾數 0、1

• 11/6(四)：身分證 / 居留證號尾數 2、3

• 11/7(五)：身分證 / 居留證號尾數 4、5

• 11/8(六)：身分證 / 居留證號尾數 6、7

• 11/9(日)：身分證 / 居留證號尾數 8、9

• 11/10 後：不分尾數，符合資格都能登記

▲登記只要3步驟

手機、平板或電腦都能上網登記，前期遇流量尖峰，請在「等待室」稍待片刻即可進入登記系統，網頁將自動更新、請勿關閉！

▲代領注意

未滿13歲可由父母或監護人其中一人代領（持居留證者不適用），最多代領4位（含本人5位），前5日分流看代領人的身分證號尾數。

▲準備好

．本人 / 代領人身分證統一編號或居留證統一證號

．本人 / 代領人金融機構帳號

．發放對象健保卡號（健保卡左下角 12 碼）

▲3 步驟

➊ 進入官網 https://10000.gov.tw 點選【登記入帳】

➋ 輸入資料（本人/代領人身分證或居留證號＋金融機構帳號、發放對象健保卡號）

➌ 確認資料後送出，登記就完成！

11/12起陸續入帳，11/13起記得回官網【查詢登記結果】並補摺確認入帳！如入帳失敗或帳號核驗失敗，請重新登記或改以ATM或郵局領現。

▲誰不用登記？

．特定對象（依發放現金辦法規定，已有例行性領取政府津貼或年金者）11/12 直接入帳，不用登記！11/13起補摺確認入帳即可，如入帳失敗請改以登記入帳、ATM或郵局領現。

．如果想選擇ATM領現（11/17開放）或郵局領現（11/24開放），不用上網登記！

要特別注意的是，政府不會主動發簡訊或電子郵件通知領錢、登入，也不會電話要求至ATM或網銀操作轉帳，如遇可疑訊息請撥打165反帳騙專線。更多資訊上官網 https://10000.gov.tw；有問題撥打 1988（每日 8:30-18:30）！

（記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

