普發1萬 台中校園詐騙增加 假廣告還有「幽靈包裹」

〔記者黃旭磊／台中報導〕政府持續進行普發現金1萬元作業，台中市烏日警方查出，學生族群遭「超低價」一頁式假網站、貨到付款「幽靈包裹」詐騙，案例增加十多件，分局長劉雲鵬趕往明道中學，向全校近7000名師生直播宣導反詐騙，呼籲高中生不要成為詐團網購「提款機」。

烏日警分局今天說，校園相關「假包裹簡訊通知」、「一頁式廣告詐騙」、「演唱會門票詐騙」及「來路不明的社團購物」等詐騙手法，在普發現金政策實施後有增加趨勢，今年1至11月間受理網購詐騙337件，其中「20至29歲」族群占120件，「學生族群」則有71件，常見「超低價」假網站、貨到付款「幽靈包裹」手法，還有熱門演唱會網路求票、讓票訊息及假冒品牌客服退款陷阱。

烏日警分局長劉雲鵬說，只要看到「便宜、出清、私加Line、先匯款才出貨」，售價明顯不合理關鍵字，幾乎都是詐騙陷阱，提醒天下沒有白吃的午餐，越是「撿到便宜」資訊，越可能藏有陷阱。

專案人員強調，普發現金1萬元後，高中生特別易受騙，若收到「欠缺資料，我們無法運送您的包裹」，並附上包裹編號及短網址，點擊後連結到知名國際快遞網站，輸入個資、信用卡號後，幾乎都是盜刷陷阱。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

