普發1萬》台北君悅放大1.3倍 大馬美食吃到飽、再抽萬元住宿券

即日起至12月7日馬來西亞美食節，民眾到「凱菲屋」享用午餐或晚餐，每人皆可獲抽獎機會，獎品包括住宿券與餐券等豐盛獎項。（圖／台北君悅酒店）

「普發一萬」熱烈開跑，台北君悅酒店餐飲金再放大1.3倍回饋，民眾在指定時間內至飯店內8間餐廳消費，皆可用1000元折抵1300元，至多以6000元折抵7800元餐飲消費金額。（圖／台北君悅酒店）

「普發一萬」熱烈開跑，台北君悅酒店餐飲金再放大1.3倍回饋，即日起至明年1月底，每周一至周三台北君悅全館8間餐廳皆可以1000元抵用1300元，至多以6000元折抵7800元餐飲消費金額。台北君悅「凱菲屋」自助餐廳同步推出大馬風情美饌，三度攜手馬來西亞友誼及貿易中心與馬來西亞觀光局，即日至12月7日推出限定「馬來美饌 經典再現」，由新加坡籍台北君悅執行總主廚陳萬欽監製道地南洋風味，親領「凱菲屋」廚藝團隊獻上18道大馬佳餚。

「凱菲屋」自助餐廳三度攜手馬來西亞友誼及貿易中心與馬來西亞觀光局，即日至12月7日推出限定「馬來美饌 經典再現」主題佳餚。（圖／台北君悅酒店）

即日起至12月7日活動期間，民眾到「凱菲屋」享用午餐或晚餐，每人皆可獲抽獎機會，豐盛獎品包括馬來西亞雲頂高原溫德姆玖霄明軒飯店Studio房型含早餐住宿券、布城Moxy酒店3天2夜含早餐住宿券，以及姊妹酒店吉隆坡柏悅酒店Park Lounge雙人下午茶券等知名飯店住宿券與餐券，預計將於12月8日抽出幸運兒。業者表示「凱菲屋」馬來西亞美食節適逢普發金到手，讓民眾省錢暢享星級美饌，還有機會抽到住宿券，幸福感加倍。

主廚推薦必嘗大馬美食代表的「仁當牛肉」，這道料理曾獲CNN評選全球50大美食冠軍，嫩口入味，香氣有層次。（陳韻萍攝）

一系列大馬經典佳餚中，主廚推薦必嘗珍饌「仁當牛肉」，這道堪稱大馬美食代表的「仁當牛肉」，曾獲CNN評選全球50大美食冠軍，由薑蔥碎、茴香粉、孜然粉、荳蔻、檸檬葉等20種香料乾炒，加入椰奶滷製牛腱至收汁，嫩口入味，再以椰子粉點綴，層層香料香氣中透出甘甜尾韻。

醬香四溢的「馬來西亞咖哩麵」，是主廚推薦必吃的大馬風味佳餚，採現點現做方式供應。（陳韻萍攝）

醬香四溢的「馬來西亞咖哩麵」，也是主廚推薦必吃的大馬風味佳餚，採現點現做方式供應。由紅洋蔥、香茅、蝦米等香料融合紅咖哩醬、印度咖哩粉香炒醬汁，再添入椰奶、參峇醬、檸檬葉熬製湯底，搭配現燙油麵、炸洋芋、雞胸肉及魚丸等佐料與金桔添香，香氣撲鼻，美味令人垂涎。

「經典肉骨茶」由當歸、桂皮、丁香等藥材入雞湯熬製3小時，再添入油花均勻的豬肋排、帶皮蒜頭，續燉1.5小時至湯色深濃且甘口宜人，滋味溫潤香濃。（陳韻萍攝）

台灣民眾不陌生的「經典肉骨茶」，湯底由當歸、桂皮、丁香等藥材入雞湯熬製3小時，再添入油花均勻的豬肋排、帶皮蒜頭，續燉1.5小時至湯色深濃且甘口宜人；囊入洋菇、油泡豆腐，額外搭配飽吸湯汁的炸油條與大馬甜醬油辣椒完美結合，細熬出來的滋味溫潤香濃、暖心暖胃。

「椰漿飯、小魚乾、參峇辣椒醬」以印度米加入香茅、香蘭與椰奶等蒸煮，搭配自製香酥小魚乾花生等，再添入馬來峇拉煎蝦膏，是馬來西亞經典不敗的傳統風味。（陳韻萍攝）

「椰漿飯、小魚乾、參峇辣椒醬」也是馬來西亞經典不敗的傳統風味，由印度米、香茅、香蘭與椰奶等入鍋蒸煮，搭配自製香酥小魚乾花生、黃瓜及番茄，添入料理的靈魂-馬來峇拉煎蝦膏、紅辣椒泥等調製醬汁，風味昇華。

