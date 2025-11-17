普發1萬 台新銀行全臺逾4300台ATM就近領

政府普發新臺幣一萬元正式上路，台新銀行表示，全面提升系統及服務能量，全臺逾4,300台ATM提前完成測試與現金補充(記者王孟倫攝)

〔記者王孟倫／台北報導〕政府普發新臺幣一萬元政策正式上路！台新銀行今天表示，為協助民眾安心、便捷領取款項，全面提升系統及服務能量，全臺逾4300台ATM已經提前完成測試與現金補充，並貼上「全民+1 政府相挺」識別貼紙，方便民眾快速辨識，安心操作，此外，台新銀行同步加碼推出多項優惠活動，最高可讓1萬元翻倍變2萬元。

領取萬元普發現金是當前最熱門議題，台新銀行表示，積極配合政府強化經濟政策，與全民共享政府的暖心福利，推出便捷的領取方案。民眾僅需持任一家銀行金融卡，輸入身分證字號(或居留證號)與健保卡號，即可依ATM畫面指示完成領取1萬元現金。考量早晨通勤族、接送小孩的家長、下課返家的學生及陪同長輩前往提領的家屬需求，台新ATM系統於尖峰時段加強現金調度機制，確保領取過程順暢。

台新銀行資深副總經理黃天麟表示，延續過去與政府攜手普發6000元的成功經驗，此次台新以更完善的系統與周全服務，協助政府落實普惠政策，讓全民都能安全領錢、開心受惠，成為民眾最值得信賴的金融智慧好夥伴。

為響應政府政策、回饋台新銀行用戶，自11月17日至12月14日推出「天天加碼抽大獎」活動。台新銀行說明，凡於台新ATM完成普發1萬元現金領取，即可參加抽獎，總獎項超過5000份，人人都有機會額外獲得台新Point最高1萬點回饋，時間是11月17日至11月23日，每天抽五名，共35名，另外同時可領取包括全家、OK超商專屬優惠券；另選擇線上入帳方式者，完成指定任務也可參與台新Point 1萬點抽獎活動。

台新銀行表示，民眾不論透過網路登記或ATM提領，提醒不要錯過專屬的加碼好禮。

對於尚未加入台新Richart的新用戶，台新銀行指出，現在正式加入的好機會，即日起至11月30日，新戶成功開立Richart帳戶，於開戶流程中輸入專屬代碼「2025cash」並首次登入Richart App，即可獲得Richart行動電源；於2026年1月5日前完成開戶者亦可享優利子帳戶新臺幣10萬元(含)以內3.5%優惠年利率。完成開戶後，民眾可選擇透過ATM提領或台新帳戶(含Richart帳戶)登記入帳，並可參加抽獎活動。

台新銀行貼心提醒民眾，可依自身需求妥善運用普發款項。若欲啟動資產累積，可透過台新網路╱行動銀行進行基金定期定額投資，最低1,000元起，即可逐步累積財富；偏好穩健利息收入者，亦能選擇台新短期外幣優利定存方案，兼顧彈性與收益。

