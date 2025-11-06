普發1萬…嘉市加碼3千！隔壁「嘉縣敲碗吃嘸」灌爆翁章梁臉書 縣府回應

記者簡榮良／嘉義報導

喜上加喜卻出現兩樣情！中央普發1萬才剛開放登記，嘉義市國民黨團書記長張秀華在議會中提出臨時動議，登高一呼加碼「普發3000元」，當場拍板通過。只不過，隔壁嘉義縣「看得到吃不到」，平常口口聲聲喊共同生活圈，這回各自飛。民眾灌爆翁章梁臉書，揚言把戶口遷到嘉義市。對此，縣府回應，還有44億元的債還沒還，無普發現金的財務條件。

翁章梁拍片教大家如何領1萬元，留言區刷一排加碼3千。（圖／翻攝自翁章梁臉書）

張秀華在臉書發文，嘉義市於113年度收支賸餘高達11.07億元，財政穩健，考量到丹娜絲颱風後，地方經濟仍待復甦，建議市府在財政許可下，評估「加碼普發市民現金3000元 」的可行性，以達助民生、拼經濟的雙重效益。經議長陳姿妏詢問在場議員，皆附議支持發放加碼金，當場拍板定案「普發3000」通過。事後，張秀華也說，「感謝議長及議會同仁給予此案肯定與支持」。

這消息讓隔壁的嘉義縣好不是滋味，紛紛灌爆縣長翁章梁臉書：「想遷戶口到嘉義市了」、「講半天，第一名的縣長，嘉義縣不加碼嗎？」、「嘉義市都加碼了，你這個五星縣長的嘉義縣呢？」、「沒有加碼不要講幹話」。

嘉義市國民黨團書記長張秀華在議會中提出臨時動議，喊出加碼「普發3000元」，當場拍板通過。（圖／翻攝自張秀華臉書）

根據《自由時報》報導，縣府說，嘉義縣尚有未償還的公共債務及累積虧損，而明年實施新版財劃法水平分配指標不利嘉義縣，因財劃法修法大額釋出財源，削弱中央補助地方的能力，而目前正值嘉義縣起飛的重要時刻，還有很多地方需要建設、教育及社會福利等事項要辦理，無普發現金的財務條件。

根據國庫署統計，至今年9月底，嘉義市政府長債、短債實際數為0，嘉義縣政府長債有44億元，短債為0；嘉義縣長翁章梁於2018年底上任，當時縣府長短債合計172.77億元，他上任將近7年，縣府已償還將近130億元債務。

