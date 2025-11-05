普發1萬 國民黨重返執政試金石

（圖／本報系資料照）

全民普發1萬元政策今日終獲落地執行，預期會對民生消費市場帶來一波正向景氣。回顧政策推動始末，始於民進黨執政時期的中央政府連年稅收超徵，又於去年再創稅收歷史新高。彼時在野的國民黨提出「還稅於民」方針，以緩解近年物價通膨對民眾帶來的生活壓力。何況政府稅收本就來自於人民，連年鉅額超徵稅收，理應與全民共享經濟果實，此非台灣所獨創，實是世界多國皆曾實施的財政方案，而國民黨加以援引推動而已。

儘管如此，賴政府的政策反應明顯慢了不只半拍，遲未察覺多數民意已然贊成普發政策，導致執政黨在數個月的法案推動過程中阻擾唱衰動作不斷。反觀國民黨顯然成功探知政治氣候已成，抓住時機在行政院今年4月提出《應對國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例》草案中，於立院所通過的國民黨團版本，特別加入「全民普發現金1萬元」。

事態發展至此，民進黨早應借坡下驢，從善如流加以落實推動。可惜上位者執意與民意對幹頑抗，堅稱在野黨此舉違憲云云，上至總統下至民代名嘴，皆對普發1萬元政策嗤之以鼻大肆批評。更甚者，不乏直接將政策加以抹紅，綠委沈伯洋謬稱是「共產黨的招」，已是完全失去理性探討政策的根本態度。

其結果是民意大變，台灣人民在兩次大罷免投票中用32比0徹底否定了賴政府1年多來的執政，其中執政黨對於普發1萬元的頑固抵制行徑，必是最為關鍵的敗筆之一。

如今全國民心思變，猶如滿車乾柴，只消一發烈火、一場地方大選投票，即能全面引燃對於賴政府執政不力的民意怒火。此時的民進黨上下顯然是學乖了，心知民意不可違，方才會動作頻頻自動宣傳普發1萬元加以政治收割。對此在野黨方面實可寬容大度以對，不必過度攬功苛責，方能讓人民反思綠營政客嘴臉變化劇烈之可笑。

方才完成主席更迭權力交接的國民黨，更應記取大罷免一役得失，謹記民生議題戰場才是己之擅場所在，在後續持續針對超徵制度的不合理性，及時提出合理可行的修法改善之道，讓台灣人民對普發萬元的政策認知，從粗淺的「發錢」，昇華到對國民黨提供的政府財政長期治理策略的肯認，如此才能讓普發1萬元蛻變成為國民黨重返執政的寶貴政治資產。

此是國民黨新任黨主席鄭麗文責無旁貸的重要政治任務，也是外界觀察其是否能帶給國民黨贏回人民信任的政治風向球。（作者為自由撰稿者）